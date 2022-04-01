Motokros Şampiyonası Afyonkarahisar'da

Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası'nın açılış yarışı Büyük Taarruzun 100. Yılı kapsamında Afyonkarahisar'da yapılacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun 2022 yarış takviminde yer alan Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası 9-10 Nisan tarihlerinde Afyonkarahisar Belediyesi’nin destekleri Anadolu Motor ve Doğa Spor Kulübü’nün organizasyonuyla düzenlenecek. Büyük Taarruzun 100. Yılı kapsamında Afyon Motor Sporları Merkezi’nde koşulacak sezonun ilk ayak yarışına İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Antalya, Aydın, Adana, Sakarya, Mersin, Kocaeli ve Bursa başta olmak üzere birçok ilden sporcu katılacak.

Barış için Temiz Spor Günü’ne de dikkat çekecek (Play True Day for Peace) Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası; MX1, MX2, MX2 Junior, MX, 85cc, 65cc, 50cc, Senior ve Veteran sınıflarında mücadelelere sahne olacak. Afyon Doğa ve Motor Sporları Merkezi Motokros Pistinde yüksekliği 6 metreyi bulan atlayışların gerçekleşeceği yarışı çok sayıda izleyicinin takip etmesi bekleniyor.

9 Nisan Cumartesi günü serbest ve sıralama antrenmanlarının yapılacağı şampiyonanın birinci ayağı, 10 Nisan Pazar günü saat 09:00’dan itibaren birbirinden çekişmeli yarışlara sahne olacak.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, “Büyük Taarruzun 100. Yılı etkinliklerinin startını Türkiye Motokros Şampiyonası ile birlikte vereceğiz. Bu sene biribirinden farklı ve güzel organizasyonlarımızla hem gençlerimizle buluşacağız hem de tüm Türkiye’yi gizemli şehrimiz Afyonkarahisar’da bir araya getireceğiz. Aslında ilk startı Zafer Sürüşü ile birlikte verecektik ama maalesef olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelemek zorunda kaldık. İnşallah Nisan ayında Türkiye’nin dört bir yanından Kocatepe'ye Zafer Sürüşünü gerçekleştireceğiz. Afyonkarahisar’daki tesislerimiz bir çok sporcuyu şehrimize çekiyor. Motor sporları alanında sezonun açılışını Afyonkarahisar’da yapacağız. Türkiye Motokros Şampiyonası’nın ilkini Büyük Taarruzun 100. Yılı kapsamında ödüllü pistimizde organize edeceğiz. Hem Türkiye Motosiklet Federasyonu hem de sporcuları şehrimize büyük ilgi gösteriyor. Türk motor sporlarına ciddi bir altyapı desteğimiz var. Burada hazırlanan sporcuları Balkan, Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında görmek bizi ayrıca mutlu ediyor.” diye konuştu.