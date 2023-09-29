  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor MotoGP'de heyecan Japonya'da sürecek
Spor

MotoGP'de heyecan Japonya'da sürecek

Yeniakit Publisher
2023-09-29 11:42:00 -
MotoGP'de heyecan Japonya'da sürecek

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP, Japonya'nın ev sahipliği yapacağı sezonun 14. yarışıyla devam edecek.

MotoGP'de sıradaki durak Japonya.

Motegi kasabasıyla aynı adı taşıyan 4,8 kilometrelik pistte düzenlenecek mücadelenin sıralama turları yarın TSİ 04.50'de, 12 turluk sprint yarışı da TSİ 09.00'da başlayacak.

24 turluk Japonya Grand Prix'sinin startı ise 1 Ekim Pazar günü TSİ 09.00'da verilecek.

Şu ana kadar Francesco Bagnaia'nın 5, Marco Bezzecchi'nin 3, Jorge Martin (Prima Pramac) ve Aleix Espargaro'nun (Aprilia) 2'şer, Alex Rins'in (LCR Honda Castrol) ise bir yarış galibiyeti bulunuyor.

Japonya Grand Prix'si öncesi pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Francesco Bagnaia (İtalya): 292 puan
2. Jorge Martin (İspanya): 279
3. Marco Bezzecchi (İtalya): 248
4. Brad Binder (Güney Afrika): 192
5. Aleix Espargaro (İspanya): 160

MotoGP'de sıradaki durak Endonezya
MotoGP'de sıradaki durak Endonezya

Spor

MotoGP'de sıradaki durak Endonezya

MotoGP'de heyecan Arjantin'de sürecek
MotoGP'de heyecan Arjantin'de sürecek

Spor
ÖNE ÇIKAN VİDEO

MotoGP'de heyecan Arjantin'de sürecek

MotoGP'de sıradaki durak Almanya
MotoGP'de sıradaki durak Almanya

Spor

MotoGP'de sıradaki durak Almanya

MotoGP'de sıradaki durak Büyük Britanya
MotoGP'de sıradaki durak Büyük Britanya

Spor

MotoGP'de sıradaki durak Büyük Britanya

MotoGP'de heyecan Tayland'da devam edecek
MotoGP'de heyecan Tayland'da devam edecek

Spor

MotoGP'de heyecan Tayland'da devam edecek

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23