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Spor MotoGP Teruel Grand Prix'sini Franco Morbidelli kazandı
Spor

MotoGP Teruel Grand Prix'sini Franco Morbidelli kazandı

Yeniakit Publisher
2020-10-25 16:14:38 -
MotoGP Teruel Grand Prix'sini Franco Morbidelli kazandı

İSTANBUL (AA) - 2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 11. ayağı Teruel Grand Prix'sini, Petronas Yamaha takımının İtalyan pilotu Franco Morbidelli kazandı.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 11. mücadelesi, İspanya'nın Aragon özerk bölgesiyle aynı adı taşıyan 5,1 kilometrelik pistte 23 tur üzerinden yapıldı.

Petronas Yamaha'dan Franco Morbidelli, ikinci sıradan başladığı yarışı kazanarak kariyerinin ve sezonun ikinci galibiyetini elde etti.

Bitiş çizgisini liderden 2.205 saniye sonra geçen Suzuki Ecstar'ın İspanyol pilotu Alex Rins ikinci, takım arkadaşı ve vatandaşı Joan Mir ise Morbidelli'nin 5.376 saniye gerisinde üçüncü oldu.

Sezonun 12. yarışı, 8 Kasım'da İspanya'nın Valencia kentindeki Ricardo Tormo Pisti'nde koşulacak.


- Pilotlar klasmanı

1. Joan Mir (İspanya): 137 puan

2. Fabio Quartararo (Fransa): 123

3. Maverick Vinales (İspanya): 118

4. Franco Morbidelli (İtalya): 112

5. Andrea Dovizioso (İtalya): 109

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