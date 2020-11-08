  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor MotoGP Avrupa Grand Prix'sini Joan Mir kazandı
Spor

MotoGP Avrupa Grand Prix'sini Joan Mir kazandı

Yeniakit Publisher
2020-11-08 17:29:01 -
MotoGP Avrupa Grand Prix'sini Joan Mir kazandı

İSTANBUL (AA) - 2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 12. ayağı Avrupa Grand Prix'sini, Suzuki Ecstar'ın İspanyol pilotu Joan Mir kazandı.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 12. mücadelesi, İspanya'nın Valencia kentindeki 4 kilometrelik Ricardo Tormo Pisti'nde 27 tur üzerinden yapıldı.

Suzuki Ecstar'dan Joan Mir, beşinci sırada başladığı ve 17. turda liderliği ele geçirdiği yarışı ilk sırada tamamlayarak kariyerinin ilk MotoGP zaferine uzandı. 23 yaşındaki İspanyol pilot, bu sezon yarış kazanan dokuzuncu farklı isim oldu.

Bitiş çizgisini liderden 0.651 saniye sonra geçen Mir'in takım arkadaşı ve vatandaşı Alex Rins ikinciliği, Red Bull KTM'den Pol Espargaro ise 1.203 saniye farkla üçüncülüğü elde etti.

Suzuki Ecstar, 1982 yılından bu yana ilk kez podyumun ilk iki basamağında yer aldı.

Sezonun 13. yarışı, 15 Kasım'da İspanya'nın Valencia kentindeki Ricardo Tormo Pisti'nde koşulacak.


- Pilotlar klasmanı

1. Joan Mir (İspanya): 162 puan

2. Fabio Quartararo (Fransa): 125

3. Alex Rins (İspanya): 125

4. Maverick Vinales (İspanya): 121

5. Franco Morbidelli (İtalya): 117




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Biden'ı kutlayan Kılıçdaroğlu'na bomba cevap
Gündem

Biden'ı kutlayan Kılıçdaroğlu'na bomba cevap

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, ABD'de Başkan seçilen Joe Biden'ı kutlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çarpıcı bir ceva..
Milli Savunma Bakanlığı görüntüleri paylaştı! F-16 ve helikopterler peş peşe havalandı
Dünya

Milli Savunma Bakanlığı görüntüleri paylaştı! F-16 ve helikopterler peş peşe havalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında milli unsurların katılımıyla icra edilen tatbikatın görüntülerini paylaştı...
Ekonomik kriz var diyen genç kızın yaşam mücadelesi(!)
Aktüel

Ekonomik kriz var diyen genç kızın yaşam mücadelesi(!)

Sokak röportajında, Türkiye'de ekonomik kriz olduğunu ve ülkenin battığını söyleyen üniversiteli genç kızın birbirinden ilginç açıklamaları ..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay