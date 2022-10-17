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Spor Mostafa Mohamed, Nantes'da boş geçmiyor
Spor

Mostafa Mohamed, Nantes'da boş geçmiyor

Fransa Ligue 1'in 11. haftasında Nantes, sahasında Brest'i 4-1'lik skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2022-10-17 03:21:00 -
Mostafa Mohamed, Nantes'da boş geçmiyor

Beajujoire-Louis Fonteneau Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Nantes 4-1 kazanırken goller; 35. dakikada penaltıdan Moses Simon, 36. dakikada Ignatius Ganago, 71. dakikada Mostafa Mohamed ve 88. dakikada Moussa Sissoko'dan geldi. Ev sahibi ekipte Ludovic Blas 12. dakikada penaltı atışından yararlanamazken konuk ekibin tek golü 18. dakikada Noah Fadiga'dan geldi.

Performansı zirvede

Nantes'in sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı Mısırlı golcü Mostafa Mohamed, 84 dakika sahada kaldığı Brest maçında takımının üçüncü golünü kaydederek bu sezon ligdeki üçüncü, tüm kulvarlardaki dördüncü golünü kaydetmiş oldu.

Bu sonuçla birlikte Nantes puanını 10'a yükseltirken, Brest 6 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Nantes deplasmanda Nice'e konuk olurken, Brest yine deplasmanda Clermont ile karşılaşacak.

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