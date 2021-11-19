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Dünya Mossad’da deprem!
Dünya

Mossad’da deprem!

İsrail İstihbarat Servisi Mossad’ın Başkanı David Barnea’nın göreve gelmesinden aylar sonra, bazı üst düzey yetkililerin istifa ettiği yönündeki haberler, “Mossad içerisinde bir sarsıntı mı, yoksa yeni bir iç yapılanma mı var?” sorularını gündeme getirdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 19:23:00 -
Mossad’da deprem!

İsrail İstihbarat Servisi Mossad’ın Başkanı David Barnea’nın göreve gelmesinden aylar sonra, bazı üst düzey yetkililerin istifa ettiği yönündeki haberler, “Mossad içerisinde bir sarsıntı mı, yoksa yeni bir iç yapılanma mı var?” sorularını gündeme getirdi.
Barnea, haziran ayında İsrail’de bir yandan yeni hükümetin kurulduğu, bir yandan da ABD’ye, “İran ile nükleer anlaşmaya geri dönmemesi” yönünde baskı yapıldığı kilit bir dönemde göreve geldi.
Mossad Başkanı, göreve başladığında, dönemin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun kendisine, “Bizim için en büyük tehlike, İran’ın nükleer silah edinme çabalarının yarattığı varoluşsal tehdittir” dediği biliniyor.
İstifa haberlerinin zamanlaması dikkati çekti
Genelde Mossad içerisinde yaşanan istifalar pek ortaya çıkmaz. Dolayısıyla, Avusturya’nın başkenti Viyana’da kasım sonunda gerçekleştirilmesi planlanan İran ile nükleer anlaşma müzakerelerinden sadece birkaç hafta önce, “Mossad’da üst düzey yetkililerin istifa ettiği” şeklinde İsrail basınına sızdırılan haberler dikkatleri çekti.
Mossad’dan ise söz konusu haberlere ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
Barnea’nın göreve gelmesinden aylar sonra 3 yetkili istifa etti
İ24NEWS sitesinin haberine göre, tümgeneral rütbesinde üç yetkili, Barnea’nın göreve gelmesinden aylar sonra istifa etti.
Söz konusu yetkililerin, Mossad’a bağlı Teknoloji Birimi, Terörle Mücadele Birimi ve işe alımlardan sorumlu Tzomet Birimi başkanları olduğu, bir başka yetkilinin daha istifasını sunabileceği ileri sürüldü.
Haberde, istifaların Barnea’nın yaptığı organizasyonel düzenlemelerden sonra geldiğine işaret edildi.
İsrailli askeri analist Alon Ben-David ise, Barnea’nın göreve gelmesinin ardından, birim başkanlarının istifa etmesini, “Mossad’da sarsıntı” şeklinde nitelendirdi.
Birim başkanlarının istifasının “derinden hissedileceğini” belirten Ben-David, “İsrail ordusundan generallerin de istifa ettiği” yönünde haberler olduğunu hatırlattı.

 

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