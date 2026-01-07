  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Plutzer Ödüllü gazeteci Chris Hedges: ABD haydutluğunu tescilledi

İsrail'in gazına geliyor! Türkiye'den bir uyarı daha

Delta Force falan hikaye!.. Mücahitleri görünce fare gibi kaçtılar

Yolsuzluk CHP'yi sarmış! Büyükerşen hakkında hapis istemi

Türkiye ekonomisine güven tam gaz! Borsa İstanbul'da rekor

Ünlülerin uyuşturucu test sonucu çıktı

Alman Başbakan’dan Ukrayna çıkışı: Almanlardan önce Almanya’daki Ukraynalılar ülkesini savunsun

Terörsüz Türkiye’de yeni gelişme: MHP’li Yıldız: Rapor bu ay içinde çıkar

ABB'nin konser vurgununda hesap vakti! 154 milyon liralık vurgunu ortaya çıkaran bilirkişiyi suçladılar!

Anlaman için Maduro’nun kaçırılması mı lazımdı? Özel'in yerli markalara boykot çağrısında geri adım
Gündem Mossad casusu İranlı idam edildi
Gündem

Mossad casusu İranlı idam edildi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Mossad casusu İranlı idam edildi

İran'da, İsrail dış istihbarat servisi Mossad'a çalışmakla suçlanan bir kişi idam edildi.

İran'da, İsrail dış istihbarat servisi Mossad'a çalışmakla suçlanan bir kişi idam edildi.

İran Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansına göre, sosyal medya üzerinden Mossad ile irtibat kuran Ali Ardestani, ülkedeki bazı hedeflerin görüntülerini ve suikasta uğrayan İranlılarla ilgili bilgileri, İran'da bulunan ve yine İsrail adına casusluk yapan şahıslar aracılığıyla kripto para karşılığı Mossad subaylarına iletiyordu. 

Ardestani'nin idam cezasının bugün infaz edildiği kaydedildi.

İranlı Mossad casusu idam edildi
İranlı Mossad casusu idam edildi

Dünya

İranlı Mossad casusu idam edildi

Siyonist Rejimin cebinizdeki casusu! "Sivil" silahları dünyayı dijital hapishaneye çeviriyor
Siyonist Rejimin cebinizdeki casusu! "Sivil" silahları dünyayı dijital hapishaneye çeviriyor

Gündem

Siyonist Rejimin cebinizdeki casusu! "Sivil" silahları dünyayı dijital hapishaneye çeviriyor

Mossad'dan İran'daki muhaliflere mesaj: "Sizinleyiz"
Mossad'dan İran'daki muhaliflere mesaj: "Sizinleyiz"

Dünya

Mossad'dan İran'daki muhaliflere mesaj: "Sizinleyiz"

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23