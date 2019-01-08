Mossad Başkanı Yossi Cohen: İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye!

İsrail dış istihbarat servisi Mossad'ın Başkanı Yossi Cohen'in Türkiye'nin bölgede artan etkisine karşı Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısırlı yetkililerle bir araya geldiği iddia edildi. Söz konusu toplantıda Cohen’in “İran’ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye’den geliyor.” dediği öğrenildi.

İsrail dış istihbarat servisi Mossad'ın Başkanı Yossi Cohen, Türkiye'nin bölgede artan etkisine karşı Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır'dan üst düzey yetkililerle bir araya geldi.

İngiltere merkezli yayım yapan Middle East Eye haber sitesinin kendi kaynaklarına dayandırdığı haberine göre toplantının, Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası ABD ve Suudi Arabistan arasında yaşanan "soğukluk"tan sonra gerçekleştiği belirtildi. Söz konusu toplantı hakkında bilgi sahibi olan bir istihbarat yetkilisi ise, "Trump elinden geleni yaptı ve daha fazlası için uğraşmayacaktı." dedi.

İran'dan ziyade Türkiye'nin daha büyük tehdit olarak lanse edildiği toplantıda, Mossad Başkanı Yossi Cohen'in Türkiye hakkında, "İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye'den geliyor." dediği öğrenildi.

Türkiye'ye karşı 4 tedbir

Suudi Arabistan, Mısır, BAE ve İsrail'den heyetlerin bulunduğu toplantıda, Türkiye'nin artan etkisine karşı dört tedbir alınması gerektiği vurgulandı.

Buna göre ilk olarak ABD ve Afganistan arasında devam eden görüşmelere destek olunacak ve Afgan hükümet güçlerine yardım edilecek.

İkinci tedbir çalışması olarak da Türkiye'nin Irak'taki Sünni vekillerle olan ilişkisini en aza indirmek yer alıyor.

Masaya yatırılan üçüncü önlemde katil Esed'le normalleşerek, Suriye'nin tekrardan Arap Birliği'ne alınması geliyor.

Toplantıda kararlaştırılan dördüncü önlem ise Türkiye'nin Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'ya karşı yürüteceği operasyona karşı terör örgütlerine destek vermek olarak öne çıktı.

İstihbarat yetkililerine göre, Suudilerin kendileri Esed'le diplomatik ilişkilerin öncüsü olmak istemiyor, ancak Esed'i Türkiye'ye karşı kullanarak, Ankara yönetimini zayıflatmayı düşünüyor.

Haberde yer alan bilgiye göre İsrail'in Esed rejimi ile doğrudan bir bağlantısı bulunmazken, aracı olarak Hristiyan ve Alevi Suriyeli iş adamlarını kullandığı belirtildi. Söz konusu iş adamlarının geçtiğimiz günlerde Şam'da elçiliğini açan BAE ile Şam arasında da arabuluculuk yaptığı ifade edildi.