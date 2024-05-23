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Siyaset 'MOSSAD ajanı' davası sonuçlandı! Davutoğlu'nun 'pinpon topuna döndü' dediği yargı kendisini akladı!
Siyaset

'MOSSAD ajanı' davası sonuçlandı! Davutoğlu'nun 'pinpon topuna döndü' dediği yargı kendisini akladı!

Yeniakit Publisher
2024-05-23 23:48:00 -
'MOSSAD ajanı' davası sonuçlandı! Davutoğlu'nun 'pinpon topuna döndü' dediği yargı kendisini akladı!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı ırkçı Ümit Özdağ arasındaki "MOSSAD ajanı" davası sonuçlandı.

Davutoğlu, 11 Ekim 2023 tarihinde Meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada Ümit Özdağ için, “MOSSAD’dan eğitim almış, MOSSAD’la ilişkileri olduğunu ifade eden provokatör” demişti.

Davanın görülen ilk duruşmasında Ahmet Davutoğlu vekili aracılığıyla bu ifadelerde Ümit Özdağ’ı kastetmediğini beyan etmişti. Davanın ikinci duruşması görüldü ve dosya karara çıktı.

Mahkeme, Ümit Özdağ’ın tazminat talebini reddetti.

Hani yargı 'pinpon topuna' dönmüştü?

Ahmet Davutoğlu Gezici vandallar ile PKK hükümlüsü Selahattin Demirtaş ve arkadaşlarını savunduğu açıklamalarının tamamında yargı kararları üzerinden iktidarı hedef almıştı. Davutoğlu Türk yargı sistemi için "pinpon topuna" döndü demişti.

Son açıklamalarından birisinde, "Artık bu iktidarı tanıyamıyorum. Birlikte her türlü yasağa, baskıya, engellemeye karşı mücadele ettiğimiz; demokrasinin tesisi, milli iradenin egemenliği, düşünce ve inanç özgürlüğü için omuz omuza mesai harcadıklarımız, o koltuklarda oturanlar olamaz. Anayasa Mahkemesi’nin ‘hak ihlali’ kararı verdiği Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesi, seçmen özgürlüğünün ipotek altına alınması, seçilenlerin hürriyetinin tehdit edilmesidir." diyen Davutoğlu'nu hedef aldığı yargının aklaması manidar karşılandı.
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