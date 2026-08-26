Moskova'ya inen gizemli ABD uçağının sırrı çözüldü! CIA Başkanı neden Rusya'ya gitti?

ABD ile Rusya arasındaki diplomasi trafiğinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Letonya'nın başkenti Riga'dan havalanan ABD'ye ait Boeing C-17A Globemaster III askeri nakliye uçağının Rusya'nın başkenti Moskova'daki Vnukovo Havalimanı'na inmesi uluslararası kamuoyunda merak uyandırdı.

MOSKOVA'YA İNEN ABD UÇAĞI DÜNYANIN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Uçağın Moskova'ya neden gönderildiği tartışılırken, daha sonra uçakta CIA Direktörü John Ratcliffe'in bulunduğu açıklandı.

CIA Başkanı'nın Moskova ziyareti, Washington ile Moskova arasında hangi mesajların taşındığı sorusunu da beraberinde getirdi.

TRUMP'TAN CIA BAŞKANININ MOSKOVA ZİYARETİNE AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, telefon bağlantısıyla katıldığı televizyon programında Ratcliffe'in Rusya ziyaretine ilişkin konuştu.

Ziyarete olağanüstü bir anlam yüklenmemesi gerektiğini savunan Trump, şu ifadeleri kullandı:

“Bu aslında yarı rutin sayılabilecek bir ziyaret. İnsanları hayal kırıklığına uğratmak istemem ama durum bu. Ukrayna'daki savaşın sona ermesini istiyoruz. Başkan ben olsaydım, bu savaş hiç başlamazdı.”

“RUSYA İNGİLTERE'YE SALDIRABİLİR” İDDİASI SORULDU

Programın sunucusu Glenn Beck ise CIA Direktörü'nün Moskova'ya gitmesinin arkasında çok daha kritik bir neden bulunabileceğini gündeme getirdi.

Beck, ziyaretin Rusya'nın NATO'nun kararlılığını sınamaya hazırlandığı ve hatta İngiltere'ye saldırabileceği yönündeki iddialarla bağlantılı olup olmadığını sordu.

Bir başka ihtimal olarak da Washington'ın İran'a yönelik yaptırımlar konusundaki kararlılığının Moskova'ya iletilmiş olabileceğini gündeme taşıdı.

Trump ise her iki senaryoyu da reddetti.

TRUMP: O NEDENLERİN HİÇBİRİ İÇİN GİTMEDİ

CIA Direktörü Ratcliffe'e övgüde bulunan Trump, Moskova ziyaretinin öne sürülen gerekçelerle yapılmadığını belirtti.

Trump:

“Ratcliffe harika biri. CIA'in başında ve oraya sizin bahsettiğiniz nedenlerin hiçbiri için gitmedi. Elbette görüşmelerden bir sonuç çıkabilir.”

ifadelerini kullandı.

GÖZLER UKRAYNA SAVAŞINA ÇEVRİLDİ

Trump'ın açıklamalarında öne çıkardığı konu ise Rusya-Ukrayna Savaşı oldu.

Washington yönetiminin savaşı sona erdirmek için yoğun çaba gösterdiğini söyleyen Trump, “Bu savaşı bitirmek için büyük çaba gösteriyoruz. Açıkçası şu anda her iki taraf da savaşın bitmesini istiyor.” dedi.

Böylece Trump, CIA Direktörü'nün Moskova temaslarının NATO'ya yönelik olası bir Rus saldırısı veya İran yaptırımlarıyla ilgili olduğu iddialarını reddederken, ziyaretin Ukrayna savaşını sona erdirmeye yönelik temaslarla bağlantılı olabileceğine kapıyı açık bıraktı.

CIA BAŞKANININ MOSKOVA TEMASLARI MERAK KONUSU

ABD askeri uçağının Moskova'ya inişiyle başlayan ve CIA Direktörü Ratcliffe'in uçakta olduğunun anlaşılmasıyla daha da dikkat çekici hale gelen ziyaretin ayrıntıları henüz açıklanmış değil.

Trump'ın “görüşmelerden bir sonuç çıkabilir” sözleri ise Washington-Moskova hattındaki temaslardan önümüzdeki dönemde yeni bir gelişme çıkıp çıkmayacağı sorusunu gündemde tutuyor.