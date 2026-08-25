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Gündem Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan AİHM'in Osman Kavala kararına sert tepki: Haddinizi bilin!
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan AİHM'in Osman Kavala kararına sert tepki: Haddinizi bilin!

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan AİHM'in Osman Kavala kararına sert tepki: Haddinizi bilin!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, AİHM'in Osman Kavala hakkında açıkladığı karar ile AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor’un karara ilişkin küstah değerlendirmelerine sert tepki gösterdi. AİHM kararlarının ulusal mahkemeler açısından “bağlayıcılığı” bulunmadığını söyleyen Uçum, Türkiye aleyhine siyasi hesaplarla kararlar verilmeye devam edilirse Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne taraf olma durumu ve AİHM’e bireysel başvuru imkanını gözden geçirmesinin kaçınılmaz hale gelebileceğini söyledi. Uçum AİHM ve Amor için “Haddinizi bilin” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Mehmet Uçum, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Osman Kavala hakkında açıkladığı kararın ardından X hesabından kapsamlı bir açıklama yaptı.

Uçum’un 'AİHM de Amor da haddini bilsin’ başlıklı açıklaması şöyle:

BUNU BEKLEYENLER SÖMÜRGE ZİHNİYETİYLE HAREKET EDİYOR

"Yine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin siyasi proje olarak  verdiği bir karar üzerine aralarında Avrupa Parlamentosu ‘Türkiye Karşıtlığı Sorumlusu’ Amor’un da bulunduğu bazı hadsizler Türkiye’ye dil uzatmaya başladı.  Öncelikle belirtelim ki milli yargı bağımsızlığı ülke içinde yasama, yürütme erkleri ve çeşitli güç odakları karşısında bağımsızlık olduğu gibi aynı zamanda ülke dışındaki kuvvetlere ve mercilere karşı da bağımsızlık demektir. Uluslararası sözleşmeler ve merciler ulusal yargının bağımsızlığını ve asli olma özelliğini ortadan kaldıracak yahut ulusal yargıyı zaafa uğratacak şekilde konumlandırılamaz ve böyle yorumlanamaz. Önemle vurgulanmalıdır ki; asıl olan ulusal yetkilerdir, uluslararası düzenlemeler ve kararlar talidir. AİHM bir derece mahkemesi olmadığı gibi hiçbir surette hiyerarşik üst yargı merci de değildir. Bu nedenle AİHM denetimi hiyerarşik bir denetim değildir.  AİHM kararlarının hiyerarşik yargı mercilerinin kararları gibi sonuç doğurması da beklenemez. Bunu bekleyenler ancak sömürge zihniyetiyle hareket edenler olabilir.  AİHM kararlarında esastan kesin bağlayıcılık hiçbir aşamada yoktur. AİHM kararlarının usulden mahkemeleri bağlayıcılığı ihlal tespit edilen dosyanın ihlalle ilgili konuyla sınırlı olarak mahkemesi tarafından yeniden ele alınması zorunluluğudur."

BAĞLAYICILIĞI YOKTUR

"Pozitif hukukumuzda CMK m.311 ve HMK m.375’te de açıkça görüldüğü üzere AİHM’in kesinleşmiş nihai mahkeme kararları için verdiği ihlal kararlarının ilgili mahkeme kararları üzerinde doğrudan etki etme gücü yoktur. Talep halinde devreye giren yargılamanın iadesi yoluyla mahkemeler yeniden yargılama yaptıklarında da kesin bağlayıcı bir hukuki sonuç doğmaz. Mahkemeler AİHM kararının esasını değerlendirip eski kanaatine uygun olarak önceki kararlarını uygun bulabilecekleri gibi, ihlal kararını dikkate alıp kısmen ya da tamamen yeni bir hüküm de tesis edebilirler. Bu bağlamda; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 46ncı maddesinin AİHM kararlarının esastan kesin bağlayıcı olduğu şekilde yorumlanması ulusal yargı bağımsızlığını ve milli yargının asli olması ilkesini tanımamak anlamına gelir. Bunu tanımayanları biz de tanımayız. İhlal kararlarına uyup uymama yetkisi ilgili milli mahkemelere aittir. Hiçbir uluslararası mercinin milli yargımıza talimat verme hadsizliği kabul edilmez. Sürekli yargı bağımsızlığını öne sürerek istismar siyaseti yapanlar milli yargının bağımsızlığına saygı duymak zorundadır."

SİZ SAHTEKAR MERCİLERİNİZLE YÜZLEŞİN

"Bu vesiliyle Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor’un küstah ve asılsız açıklamalarını şiddetle kınıyoruz. Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti’nin Adalet Bakanına dil uzatamaz.  Öte yandan Türk yargısının bağımsızlığına laf söylemek kimsenin haddi ve vazifesi değildir. AİHM Kararlarına ilişkin Batının yanlı ve iki yüzlü uygulamaları da herkesin malumudur. Siz gidip Avrupa’yı kasıp kavuran, ırkçılıkla, yabancı düşmanlıklarıyla, İslam düşmanlığıyla, ırkçı suçları ve cinayetlerin üstünü örten sahtekar mercilerinizle ve yargı yerlerinizle yüzleşin. Mülteci haklarını tanımayan hukuki, politik ve fiili saldırganlıklarınızla hesaplaşın. AİHM siyasi proje kararlar verdikçe Türkiye için hiç bir kıymeti kalmıyor. Belli ki Türkiye AİHS’e taraf olma durumunu ve AİHM’e bireysel başvuru imkanını gözden geçirmeye zorlanıyor. Türkiye aleyhine siyasi hesaplarla kararlar verilmeye devam edilirse bu durumun kaçınılmaz hale geleceğini tüm muhataplar bilmelidir. İş bu noktaya gelirse AİHM sisteminin çöküşü de önlenemez olur."

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Yorumlar

Turan

Beklediğiniz kabahat! Orada bir savcımız vardı o da hep ülke aleyhine kararlara imza atıyordu!

Recep Aydın / Sosyal Bilimci

Başlık: Miadını Doldurmuş Bir Vesayet Odağı: AİHM’in Çöküşü ve Amacından Sapan Kararları! Uluslararası adalet dağıtma iddiasıyla kurulan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), gelinen noktada hukukun evrensel ilkelerini tamamen terk ederek küresel şer odaklarının ve terör sevicilerin resmi sözcülüğüne soyunmuştur. Bağımsız devletlerin mahkemelerini, egemenlik haklarını ve ulusal güvenlik reflekslerini hiçe sayan bu yapı, artık hukuki bir merci değil; terörü fonlayan, organize eden ve ülkesine ihanet eden odakları kurtarma operasyonlarının merkez üssüdür. İkinci Dünya Savaşı sonrası insan haklarını koruma idealiyle yola çıkan AİHM, bugün yapısal ve zihniyet olarak miadını doldurmuş, işlevini yitirmiş ve kuruluş amacına tamamen ihanet etmiştir.Milli güvenliği hedef alan, sokakları ateşe veren ve terörün finansörlüğünü üstlenen figürleri "hak savunucusu" maskesi altında aklamaya çalışmak, hukukun katledilmesidir. Türk yargısının bağımsızlığı, dağdaki teröristi fonlayanları korumayı kendine misyon edinmiş, çağın gerisinde kalmış bir mahkemenin talimatlarıyla sarsılamaz. Somut delilleri, binlerce sayfalık iddianameleri ve yerel mahkemelerin iradesini görmezden gelerek alelacele "tahliye" dayatmasında bulunmak, açık bir yargı darbesi girişimidir. AİHM, elindeki hukuki cübbeyi çıkarıp siyasallaşmış bir baskı aracı olarak egemen devletlere parmak sallama cüretini kendinde bulamaz. Kurulduğu dönemdeki saygınlığını yitiren mahkeme, artık adalet arayanların değil, devletlerin egemenlik duvarlarını delmeye çalışan küresel aktörlerin siyasi ajandalarını uygulayan köhne bir yapıya dönüşmüştür.Terör finansörlerine kol kanat geren, katillerin ve azmettiricilerin arkasında duran bir mahkeme, adalet dağıtamaz; ancak suç ortaklığı yapabilir. Egemen bir devletin kendi hukuk düzenini koruma iradesi, işlevselliğini kaybetmiş uluslararası yapıların icazetine bağlı değildir. Türk milleti ve onun bağımsız yargısı, küresel efendilerden talimat alan ve varlık sebebini unutan bu köhne yapılara karşı diz çökmeyecektir. Sınırlarını aşarak Türk yargısına ayar vermeye kalkan, amacı dışına çıkarak bir vesayet odağı haline gelen AİHM’e ve onun arkasındaki güçlere verilecek cevap nettir: Kararlarınız hükümsüzdür, dayatmalarınız yok hükmündedir; haddinizi bilin ve elinizi bağımsız Türk yargısının üzerinden çekin!
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