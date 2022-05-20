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Dünya Rusya'nın tüm planları çöktü! Türkiye'ye acil olarak çağrı yaptılar: Bu karardan dönün
Dünya

Rusya'nın tüm planları çöktü! Türkiye'ye acil olarak çağrı yaptılar: Bu karardan dönün

Rusya, Türkiye'nin Suriye'ye giden askeri ve sivil uçaklara hava sahasını kapatma kararından rahatsız olmaya devam ediyor. Moskova, Ankara'dan kararı yeniden gözden geçirmesi konusunda çağrıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-05-20 11:34:00 - 2022-05-20 11:37:45
Rusya'nın tüm planları çöktü! Türkiye'ye acil olarak çağrı yaptılar: Bu karardan dönün

Rusya, yaklaşık bir ay önce Suriye’ye giden Rus sivil ve askeri uçaklara hava sahasını kapatma kararı alan Türkiye’ye bu karardan dönme çağrısı yaptı.

Tataristan’ın başkenti Kazan’da konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Türk hava sahasının kapalı olması nedeniyle Suriye’deki üslere erişimin aksadığını söyledi.

‘Müzakere ediyoruz'

“Türkiye’nin hava sahasını uçaklarımıza neden kapattığını doğrusu hâlâ anlamış değiliz. Rusya ile Türkiye, Suriye topraklarında başta DEAŞ olmak üzere terör örgütlerinin etkisiz hale getirilmesi için işbirliği yapıyor” diyen Bogdanov, “Suriye’deki üslerimizin çalışması sekteye uğruyor. Ankara ile hava sahası konusunu yoğun biçimde müzakere ediyoruz. Türkiye’nin hava sahası geçiş yasağını bir an önce kaldırmasını bekliyoruz” dedi.

Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’ya askeri müdahalesinin ardından Türkiye, Suriye’ye uçan Rus uçaklarına hava sahasını kapatmıştı.

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