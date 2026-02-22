Aileyi koruma kalkanı: LGBT lobisine ağır darbe!

Sapkınlık yaşı yükseltiliyor: Sınır 25!

Gençleri hedef alan cinsiyet değiştirme tuzağına karşı yaş sınırı 18’den 25’e çıkarılıyor. Yeni düzenlemeyle birlikte, her isteyenin keyfi rapor almasının önüne geçilecek.

Artık sadece Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen tam teşekküllü merkezler yetkili kılınacak ve kişinin üreme yeteneğinden yoksun olduğu sağlık kurulu raporuyla tescil edilecek.

Hormon terörüne geçit yok

Evlatlarımızı zehirleyen hormon ilaçları ve cerrahi dışı tıbbi müdahaleler de suç kapsamına alınıyor. Yasaya aykırı şekilde cinsiyet değişikliği müdahalesinde bulunan sözde doktorlara ise 3 yıldan 7 yıla kadar hapis ve ağır adli para cezaları kesilecek.

Sözde evlilik törenlerine hapis cezası

Toplumun ahlak yapısını bozmaya yönelik "Eşcinsel evlilik" adı altındaki sözde törenler ve bu organizasyonlara katılanlar da yargıdan kaçamayacak. Aile kurumunu hiçe sayan bu tür faaliyetlere katılanlara hapis cezası uygulanması öngörülüyor.

Düzenlemenin Satır Başları