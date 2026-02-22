  • İSTANBUL
Gündem Aileyi koruma kalkanı: LGBT lobisine ağır darbe!
Gündem

Aileyi koruma kalkanı: LGBT lobisine ağır darbe!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Aileyi koruma kalkanı: LGBT lobisine ağır darbe!

Milli ve manevi değerlerimizi hedef alan şer odaklarına karşı Adalet Bakanlığı düğmeye bastı. Hazırlanan yeni yasa tasarısı ile Türk aile yapısını dinamitlemeye çalışan LGBT lobisinin gençler üzerindeki kirli eli kırılıyor. TCK ve Türk Medeni Kanunu’nda yapılacak köklü düzenlemelerle, sapkınlık propagandasına hapis yolu görünüyor.

Sapkınlık yaşı yükseltiliyor: Sınır 25!

Gençleri hedef alan cinsiyet değiştirme tuzağına karşı yaş sınırı 18’den 25’e çıkarılıyor. Yeni düzenlemeyle birlikte, her isteyenin keyfi rapor almasının önüne geçilecek.

 

Artık sadece Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen tam teşekküllü merkezler yetkili kılınacak ve kişinin üreme yeteneğinden yoksun olduğu sağlık kurulu raporuyla tescil edilecek.

 

Hormon terörüne geçit yok

Evlatlarımızı zehirleyen hormon ilaçları ve cerrahi dışı tıbbi müdahaleler de suç kapsamına alınıyor. Yasaya aykırı şekilde cinsiyet değişikliği müdahalesinde bulunan sözde doktorlara ise 3 yıldan 7 yıla kadar hapis ve ağır adli para cezaları kesilecek.

 

Sözde evlilik törenlerine hapis cezası

Toplumun ahlak yapısını bozmaya yönelik "Eşcinsel evlilik" adı altındaki sözde törenler ve bu organizasyonlara katılanlar da yargıdan kaçamayacak. Aile kurumunu hiçe sayan bu tür faaliyetlere katılanlara hapis cezası uygulanması öngörülüyor.

 

Düzenlemenin Satır Başları

Konu

Mevcut Durum / Yeni Düzenleme

Yaş Sınırı

18 yaşından 25 yaşına yükseltiliyor.

Propaganda

Sapkınlık reklamı yapanlara 3 yıla kadar hapis.

Hormon İlacı

Cerrahi dışı işlemler suç kapsamına alınıyor.

Doktor Cezası

Aykırı müdahalede bulunanlara 7 yıla kadar hapis.

