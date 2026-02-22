Operasyon çocukları Gazze'de!

Onlarca radikal Yahudi yerleşimci, gece saatlerinde Gazze’ye geçerek Filistin topraklarında kalıcı İsrail işgalini savunan bir eylem gerçekleştirdi.

Erkek, kadın ve çocukların da yer aldığı grubun başında, aşırı milliyetçi ve Kahanist çizgideki milletvekili Limor Son Har-Meleh vardı.

Yerleşimci hareketi Nachala tarafından organize edilen etkinlik kamuoyuna “ağaç dikme töreni” olarak sunuldu. Ancak etkinlikte yapılan açıklamalar, Gazze’de kalıcı İsrail kontrolünün yeniden tesis edilmesi çağrılarıyla dikkat çekti.

Reklamlarını yapmamak adına işgalcilerin fotoğrafını net yayınlamıyoruz.

Son Har-Meleh, “Gazze Yahudi olacak” ifadelerini kullanarak, İsrail’in 2005’teki çekilme planı kapsamında boşalttığı bölgede yeniden Yahudi yerleşimleri kurulması gerektiğini savundu. Aşırı sağcı Otzma Yehudit partisinden olan vekil, Gazze’de Yahudi yerleşimlerinin inşasının “zafer ve gerçek güvenlik” sağlayacağını öne sürdü. Bu söylem, Filistinlilerin bölgeden dışlanmasını ve kalıcı işgali savunduğu şeklinde yorumlandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun sağ koalisyonundaki bazı isimler de son dönemde Gazze’de yeniden İsrail kontrolü çağrıları yapıyor. Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir daha önce yerleşim yanlısı etkinliklerde “Gazze’de yerleşimlerin yeniden kurulması” gerektiğini dile getirmişti.

İsrail ordusu, bölgenin “kapalı askeri alan” olduğunu belirterek söz konusu protestoyu “şiddetle kınadığını” açıkladı.

Açıklamada, sınır hattındaki gözetleme noktalarından grubun sürekli izlendiği, daha sonra gözaltına alınarak İsrail topraklarına geri gönderildiği ifade edildi.

Yerleşimcilerin Gazze’nin kuzeyine en az iki farklı noktadan araçlarla geçtiği bildirildi.

Bu ay içinde ikinci kez aşırı sağcı yerleşimcilerin ayrım hattını aşarak Gazze’ye girdiği belirtilirken, olay İsrail’in yüz binlerce Filistinlinin İsrail kontrolündeki bölgelere geri dönüşünü engellemeye devam ettiği bir dönemde gerçekleşti.

Uluslararası hukuk uzmanları ve Filistinli yetkililer, Gazze’de yeniden Yahudi yerleşimlerin kurulmasının uluslararası hukuka aykırı olacağını ve kalıcı işgali derinleştireceğini vurguluyor.

Kaynak: Mepa News