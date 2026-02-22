  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Pakistan Afganistan'ı vurdu!
Dünya

Pakistan Afganistan'ı vurdu!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Pakistan Afganistan'ı vurdu!

Afganistan’da yerel kaynaklar, Pakistan Hava Kuvvetleri’nin ülkenin doğusundaki Paktika eyaletinde yer alan Barmal ilçesindeki hava saldırısında bir Taliban mevziinin hedef alındığını öne sürdü.pKİS

Afganistan basını, Pakistan Hava Kuvvetleri’nin ülkenin doğusundaki Paktika eyaletine hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. Yerel kaynaklar, Barmal ilçesindeki Marghai bölgesine yönelik saldırıda bir Taliban mevziinin hedef alındığını öne sürdü.

TALİBAN HENÜZ BİR AÇIKLAMADA BULUNMADI

Saldırılarda can kaybı veya maddi hasara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Saldırının ardından bölgeden gelen ilk görüntülerde hedef alınan alanda meydana gelen hasar kaydedildi. Taliban henüz saldırıya ilişkin bir açıklamada bulunmadı.

