22 Şubat 2026: Günün Âyet ve Hadisi

(١٦) فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَاَطٖيعُوا وَاَنْفِقُوا خَيْرًا لِاَنْفُسِكُمْۜ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُو۬لٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ



Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla



(16) O halde gücünüz yettiğince Allah’a saygısızlıktan sakının; dinleyin, itaat edin ve kendi iyiliğinize olmak üzere başkaları için harcayın.



Kim nefsinin bencilliğinden korunursa işte kurtuluşa erecekler onlardır.



(Teğabün Suresi, 64/16) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)





TEFSİRİ:



Âyetin “Gücünüz yettiğince Allah’a saygısızlıktan sakının” diye çevrilen kısmıyla Âl-i İmrân sûresinin 102. âyetinin “Allah’a karşı gereği gibi saygılı olun” anlamına gelen kısmının neshedilmiş olduğu ileri sürülürse de, her iki ifadenin kendi bağlamındaki anlamını korumasına bir engel bulunmamaktadır; nitekim Nehhâs gibi âlimler bu yönde ikna edici açıklamalar yapmışlardır (bk. İbn Atıyye, V, 321).

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 5 Sayfa: 376-378





ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)



"Cennette büyük bir köşk vardır. İsmi ferah evidir. Buraya ancak çocukları sevindirenler girer."



Kaynak: Feyzu’l-Kadir, II/468, Hadîs No: 2321









