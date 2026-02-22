  • İSTANBUL
Trump'ın şantajına Pezeşkiyan'dan tokat gibi cevap: Zorbalığa boyun eğmeyeceğiz

Trump'ın şantajına Pezeşkiyan'dan tokat gibi cevap: Zorbalığa boyun eğmeyeceğiz

Siyonizmin hamisi Trump’ın "müzakere" maskesi altında yürüttüğü kirli siyasete ve ekonomik ambargolara İran’dan sert cevap geldi. Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Batı’nın zorbalıkla kendilerini diz çöktürmeye çalıştığını belirterek, "Dünya bizi boyun eğmeye zorluyor ama bilin ki biz bu baskılara asla teslim olmayacağız" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, “Dünya korkakça ve zorbalıkla bizi kendilerine boyun eğmeye zorluyor ancak boyun eğmeyeceğiz” dedi.

İran basını, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın, Tahran'da Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan sporcuları onurlandırma töreninde yaptığı konuşmada ulusal birlik ve zorluklara karşı direnç vurgusu yaptığı bildirildi. Törende sporculara hitap eden Pezeşkiyan, ülkenin baskı ve zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirterek, “Dünya korkakça ve zorbalıkla bizi kendilerine boyun eğmeye zorluyor ancak bilin ki, siz zorluklara boyun eğmediğiniz gibi, biz de bu sorunlara boyun eğmeyeceğiz. Bir milletiz ve tek vücut olarak bir araya gelmeli, tüm bu zorluklara karşı durmalı, farklılıklarımızı ve sorunlarımızı bir kenara bırakmalıyız. Birlikte olmalı ve oluşan yaraları iyileştirmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, eksikliklerin giderilmesi için çaba göstereceklerini kaydederek, “Bu sorunların üstesinden gelebileceğimizi umuyoruz. Sevgili dostlarım, bugüne kadar gurur duyduğunuz gibi bu yolda devam edeceğiz” diye konuştu.

Saffet

İran gazze gibi silahsız Ac ve sefil olmadıgı müddetce bu savaş bir şekilde cıkacak diye düşünüyorum
