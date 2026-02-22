  • İSTANBUL
Gündem

Son 3 seçimi nokta atışı bildiler! 'Pazar Seçim Olsa' isimli son anketi açıkladılar

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Betimar Araştırma’nın 9-12 Şubat tarihleri arasında 26 ilde yaptığı son kamuoyu yoklamasında, seçmene “Bu pazar milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?” sorusu yöneltildi. Çalışma 3 bin kişiyle telefon yöntemiyle gerçekleştirildi.

Betimar tarafından yapılan ve canlı yayında paylaşılan ankette, siyasi partilerin oy oranları dikkat çekti. Son üç genel seçimi isabetli tahmin ettiği belirtilen şirketin verileri, mevcut siyasi tabloya dair yeni bir fotoğraf sundu.

AK PARTİ İLK SIRADA

Ankete göre Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) yüzde 33,2 ile ilk sırada yer aldı.

İkinci sırada ise yüzde 27,9 oy oranıyla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bulunuyor.

DEM VE MHP YAKIN SEVİYEDE

Üçüncü sırada yüzde 8,8 ile DEM Parti yer alırken, onu yüzde 8,5 ile MHP takip etti.

İYİ PARTİ VE YENİ PARTİLERİN DURUMU

IYI Parti yüzde 6,3 oy oranına ulaşırken, yeni kurulan Anahtar Parti yüzde 4,5; Zafer Partisi ise yüzde 4,3 seviyesinde ölçüldü.

DİĞER PARTİLER

Yeniden Refah Partisi: yüzde 2,8
TİP: yüzde 1,5,
Saadet Partisi: yüzde 1,0
“Diğer” partiler ise toplamda yüzde 1,2 oranında destek aldı.

ÖRNEKLEM VE YÖNTEM

Araştırma, 9-12 Şubat tarihleri arasında 26 ilde toplam 3 bin kişiyle CATI (telefonla görüşme) yöntemiyle yapıldı. Çalışmada kararsız dağılımına ilişkin detay paylaşılmadı.

Sonuçlar, mevcut siyasi dengede ilk iki parti arasındaki farkın yaklaşık 5 puan civarında olduğunu gösterirken, yüzde 7’lik seçim barajı dikkate alındığında üçüncü ve dördüncü sıradaki partilerin konumu da kritik önem taşıyor.

