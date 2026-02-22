  • İSTANBUL
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Gece uykusunun ardından... Sabahları şiş uyanmaya son: 2 dakikalık masaj tekniği

Gece uykusunun ardından sabahları şiş uyanmaya son veren tekniklere bakmalısınız.

#1
Foto - Gece uykusunun ardından... Sabahları şiş uyanmaya son: 2 dakikalık masaj tekniği

Sabah aynaya baktığınızda yüzünüz “ödemli” ve şiş görünüyorsa, bunun nedeni çoğu zaman gece boyunca yavaşlayan lenf dolaşımı ve sıvı tutulumu. Evde, aletsiz uygulanan 2 dakikalık hafif drenaj masajı; yüz şişliğini azaltmaya ve daha dinç görünmeye yardımcı olabilir. İşte sabah şişliğini alan masaj teknikleri…

#2
Foto - Gece uykusunun ardından... Sabahları şiş uyanmaya son: 2 dakikalık masaj tekniği

Gece uykusunun ardından yüz, göz çevresi ve çene hattında belirginleşen şişlik (pufluk) birçok kişide günün ilk saatlerini zorlaştırıyor.

#3
Foto - Gece uykusunun ardından... Sabahları şiş uyanmaya son: 2 dakikalık masaj tekniği

Uzmanlar, sabah şişliğinin tek bir nedene bağlı olmadığını; tuz tüketimi, yetersiz su, geç saat yemek, alkol, uykusuzluk ve yanlış yastık yüksekliği gibi etkenlerin tabloyu büyüttüğünü belirtiyor. Fakat düzenli uygulandığında etkisini hissettiren, sadece 2 dakika süren basit bir masaj rutiniyle pufluk görünümünü azaltmak mümkün. İşte sabah şişliğini yok eden masaj tekniği...

#4
Foto - Gece uykusunun ardından... Sabahları şiş uyanmaya son: 2 dakikalık masaj tekniği

SABAH ŞİŞ UYANMANIN EN YAYGIN NEDENLERİ Sabah şişliği çoğunlukla "geçici" bir pufluktur ve şu durumlarla artabilir: Tuzlu/işlenmiş gıdalar (özellikle akşam) Az su içmek veya gün içinde dengesiz sıvı tüketimi Geç saat yemek ve ağır akşam öğünü

#5
Foto - Gece uykusunun ardından... Sabahları şiş uyanmaya son: 2 dakikalık masaj tekniği

Alkol Uykusuzluk / kalitesiz uyku Alerji ve sinüzit (özellikle göz çevresi) Adet dönemi ve hormonal dalgalanmalar Yastığın çok alçak olması (yüzde sıvı birikimini artırabilir)

#6
Foto - Gece uykusunun ardından... Sabahları şiş uyanmaya son: 2 dakikalık masaj tekniği

Not: Bu öneriler genel bilgilendirme amaçlıdır. Şişlik sürekli hale geldiyse, ağrılıysa veya farklı belirtiler eşlik ediyorsa sağlık profesyoneline danışın.

#7
Foto - Gece uykusunun ardından... Sabahları şiş uyanmaya son: 2 dakikalık masaj tekniği

2 DAKİKALIK "LENF DRENAJI" MASAJI (YAZ-KALK RUTİNİ) Amaç: Yüzde biriken sıvının, lenf akışı yönünde "boşaltım" bölgelerine doğru yönlendirilmesi. Kural: Baskı çok hafif olmalı (cildi çekiştirmeyin). Masajı kuru cilde değil, az miktar nemlendirici/serum/yağ ile kayganlaştırarak yapın.

#8
Foto - Gece uykusunun ardından... Sabahları şiş uyanmaya son: 2 dakikalık masaj tekniği

Hazırlık (10 saniye) Eller temiz. Omuzlar gevşek. Çene serbest. 2–3 derin nefes alın.

#9
Foto - Gece uykusunun ardından... Sabahları şiş uyanmaya son: 2 dakikalık masaj tekniği

1) Köprücük kemiği (20 saniye) – "Drenaj kapısını aç" Her iki elinizi köprücük kemiğinizin hemen üstüne yerleştirin. Çok hafif basınçla 10 kez küçük "pompalama" hareketi yapın.

#10
Foto - Gece uykusunun ardından... Sabahları şiş uyanmaya son: 2 dakikalık masaj tekniği

2) Boyun hattı (20 saniye) – "Aşağıya taşı" Kulak altından başlayıp boynun yanından köprücük kemiğine doğru 10–12 kez yumuşak sıvazlama yapın (sağ ve sol ayrı).

#11
Foto - Gece uykusunun ardından... Sabahları şiş uyanmaya son: 2 dakikalık masaj tekniği

3) Çene hattı (30 saniye) – "Çene altı pufluğuna hızlı etki" Çenenin ortasından kulak önüne doğru, çene hattını takip ederek 8–10 kez hafifçe kaydırın. Ardından kulak önünden boyna, boyundan köprücük kemiğine 2–3 kez iniş yapın.

#12
Foto - Gece uykusunun ardından... Sabahları şiş uyanmaya son: 2 dakikalık masaj tekniği

4) Yanaklar (30 saniye) – "Yanak dolgunluğu/pufluğu" Burun kenarından başlayıp elmacık kemiği üzerinden kulağa doğru 8–10 kez süpürür gibi kaydırın. Her 2–3 harekette bir, kulağın önünden boyna ve köprücük kemiğine doğru "boşaltım" inişi ekleyin.

#13
Foto - Gece uykusunun ardından... Sabahları şiş uyanmaya son: 2 dakikalık masaj tekniği

5) Göz çevresi (20 saniye) – "En nazik bölge" Yüzük parmağınızla, göz altından şakaklara doğru çok hafif dokunuşlar yapın. Şakaktan kulağa, oradan boyuna doğru 1–2 boşaltım hareketi ekleyin.

