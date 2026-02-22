Gece uykusunun ardından... Sabahları şiş uyanmaya son: 2 dakikalık masaj tekniği
Gece uykusunun ardından sabahları şiş uyanmaya son veren tekniklere bakmalısınız.
Sabah aynaya baktığınızda yüzünüz “ödemli” ve şiş görünüyorsa, bunun nedeni çoğu zaman gece boyunca yavaşlayan lenf dolaşımı ve sıvı tutulumu. Evde, aletsiz uygulanan 2 dakikalık hafif drenaj masajı; yüz şişliğini azaltmaya ve daha dinç görünmeye yardımcı olabilir. İşte sabah şişliğini alan masaj teknikleri…
Gece uykusunun ardından yüz, göz çevresi ve çene hattında belirginleşen şişlik (pufluk) birçok kişide günün ilk saatlerini zorlaştırıyor.
Uzmanlar, sabah şişliğinin tek bir nedene bağlı olmadığını; tuz tüketimi, yetersiz su, geç saat yemek, alkol, uykusuzluk ve yanlış yastık yüksekliği gibi etkenlerin tabloyu büyüttüğünü belirtiyor. Fakat düzenli uygulandığında etkisini hissettiren, sadece 2 dakika süren basit bir masaj rutiniyle pufluk görünümünü azaltmak mümkün. İşte sabah şişliğini yok eden masaj tekniği...
SABAH ŞİŞ UYANMANIN EN YAYGIN NEDENLERİ Sabah şişliği çoğunlukla "geçici" bir pufluktur ve şu durumlarla artabilir: Tuzlu/işlenmiş gıdalar (özellikle akşam) Az su içmek veya gün içinde dengesiz sıvı tüketimi Geç saat yemek ve ağır akşam öğünü
Alkol Uykusuzluk / kalitesiz uyku Alerji ve sinüzit (özellikle göz çevresi) Adet dönemi ve hormonal dalgalanmalar Yastığın çok alçak olması (yüzde sıvı birikimini artırabilir)
Not: Bu öneriler genel bilgilendirme amaçlıdır. Şişlik sürekli hale geldiyse, ağrılıysa veya farklı belirtiler eşlik ediyorsa sağlık profesyoneline danışın.
2 DAKİKALIK "LENF DRENAJI" MASAJI (YAZ-KALK RUTİNİ) Amaç: Yüzde biriken sıvının, lenf akışı yönünde "boşaltım" bölgelerine doğru yönlendirilmesi. Kural: Baskı çok hafif olmalı (cildi çekiştirmeyin). Masajı kuru cilde değil, az miktar nemlendirici/serum/yağ ile kayganlaştırarak yapın.
Hazırlık (10 saniye) Eller temiz. Omuzlar gevşek. Çene serbest. 2–3 derin nefes alın.
1) Köprücük kemiği (20 saniye) – "Drenaj kapısını aç" Her iki elinizi köprücük kemiğinizin hemen üstüne yerleştirin. Çok hafif basınçla 10 kez küçük "pompalama" hareketi yapın.
2) Boyun hattı (20 saniye) – "Aşağıya taşı" Kulak altından başlayıp boynun yanından köprücük kemiğine doğru 10–12 kez yumuşak sıvazlama yapın (sağ ve sol ayrı).
3) Çene hattı (30 saniye) – "Çene altı pufluğuna hızlı etki" Çenenin ortasından kulak önüne doğru, çene hattını takip ederek 8–10 kez hafifçe kaydırın. Ardından kulak önünden boyna, boyundan köprücük kemiğine 2–3 kez iniş yapın.
4) Yanaklar (30 saniye) – "Yanak dolgunluğu/pufluğu" Burun kenarından başlayıp elmacık kemiği üzerinden kulağa doğru 8–10 kez süpürür gibi kaydırın. Her 2–3 harekette bir, kulağın önünden boyna ve köprücük kemiğine doğru "boşaltım" inişi ekleyin.
5) Göz çevresi (20 saniye) – "En nazik bölge" Yüzük parmağınızla, göz altından şakaklara doğru çok hafif dokunuşlar yapın. Şakaktan kulağa, oradan boyuna doğru 1–2 boşaltım hareketi ekleyin.
