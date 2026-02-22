  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dünyayı sömürenler titremeye başladı! Milyarderlerin en büyük korkusu ortaya çıktı! Bilimi sadece Batı’da arayanlara duyurulur! İngiliz doktorların yapamadığını Türkler yaptı Lansmana özel fiyat... Jeep Compass e-Hybrid Türkiye’de Siber güvenlikte yapay zekâ depremi! Taşlar yerinden oynadı Organ nakli bekleyen anneye büyük sürpriz! Kızı ciğerini verecekti! Gelen haber sevinç gözyaşlarına boğdu Gece uykusunun ardından... Sabahları şiş uyanmaya son: 2 dakikalık masaj tekniği Spalletti bunu yapacak: Juventus'tan Galatasaray maçına özel karar! Horlama sorunu olanlar dikkat: Meğer altında yatan gizli tehlike varmış! Tedesco durduramayacak... Fenerbahçe’ye temelli veda ediyor! Gideceği takım... İstanbul’da kuduz alarmı! En fazla vakanın görüldüğü ilçeler belli oldu
Spor
8
Yeniakit Publisher
Spalletti bunu yapacak: Juventus'tan Galatasaray maçına özel karar!
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Spalletti bunu yapacak: Juventus'tan Galatasaray maçına özel karar!

Galatasaray mağlubiyeti sonrası İtalyan devi Juventus'tan ilginç bir karar çıktı.

#1
Foto - Spalletti bunu yapacak: Juventus'tan Galatasaray maçına özel karar!

Juventus ile Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında 25 Şubat Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. İtalyan devinde üst üste alınan kötü sonuçların ardından flaş bir gelişme yaşandı. Teknik Direktör Luciano Spalletti'nin, Galatasaray ile oynanacak mücadelede önemli bir değişikliğe gideceği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

#2
Foto - Spalletti bunu yapacak: Juventus'tan Galatasaray maçına özel karar!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında sahasında Juventus'u 5-2 mağlup etmişti. Sarı kırmızılılar, elde ettiği sonuçla İtalya'daki rövanş mücadelesi öncesi önemli bir avantaj elde etmişti.

#3
Foto - Spalletti bunu yapacak: Juventus'tan Galatasaray maçına özel karar!

İki takımın bir kez daha kozlarını paylaşacağı rövanş karşılaşması ise 25 Şubat Çarşamba günü saat 23.00'te oynanacak.

#4
Foto - Spalletti bunu yapacak: Juventus'tan Galatasaray maçına özel karar!

Juventus'ta bir süredir eleştirilerin odağında yer alan kaleci Michele Di Gregorio, Galatasaray maçında formasını kaptırabilir.

#5
Foto - Spalletti bunu yapacak: Juventus'tan Galatasaray maçına özel karar!

Goal.com'da yer alan habere göre, 28 yaşındaki file bekçisinin özellikle Inter ve Como maçlarında çok bariz hatalar yaptığı belirtildi.

#6
Foto - Spalletti bunu yapacak: Juventus'tan Galatasaray maçına özel karar!

Kaleye gelen ilk şutlarda yapılan kurtarış sayısının da bu durumu doğruladığı kaydedildi.

#7
Foto - Spalletti bunu yapacak: Juventus'tan Galatasaray maçına özel karar!

Yapılan haberde; Opta verilerine göre, Juventus kalecisinin 25 denemeden 13'ünde ilk vuruşta gol yediği ve böylece sadece 12 kez golü önleyebildiği aktarıldı. Bunun yanı sıra Serie A'da başka hiçbir kalecinin, Michele Di Gregorio'dan daha kötü bir performans sergilemediği yazıldı. Bu doğrultuda çarşamba günü Galatasaray'a karşı oynanacak maçta Michele Di Gregorio'nun yedek kulübesinde olmasının muhtemel olduğu öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD ile ilgili bomba Suriye iddiası
Dünya

ABD ile ilgili bomba Suriye iddiası

Amerika Birleşik Devletleri'nin 2012 yılında kapattığı Şam Büyükelçiliğini yeniden açmayı değerlendirdiği iddia edildi.

Kes sesini soytarı! ABD büyükelçisinden topraklarımıza göz diken alçak sözler!
Gündem

Kes sesini soytarı! ABD büyükelçisinden topraklarımıza göz diken alçak sözler!

ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, ağzındaki baklayı çıkardı. Bebek katili İsrail’in hamiliğine soyunan sözde diplomat, Nil’den Fırat..
İran devrim muhafızları Lübnan’da kontrolü ele geçirdi
Gündem

İran devrim muhafızları Lübnan’da kontrolü ele geçirdi

Bölgede sular durulmazken, Siyonist İsrail ve ABD ile gerilimin tırmandığı bir süreçte dikkat çeken bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Suud..
Sıcak saatler! İran, NOTAM yayımladı
Dünya

Sıcak saatler! İran, NOTAM yayımladı

İran, 24 Şubat'ta ülkenin doğusu ve batısında askeri atış faaliyeti nedeniyle NOTAM yayımladı

ABD'de, Büyükelçi Huckabee'nin açıklamalarına tepki
Dünya

ABD'de, Büyükelçi Huckabee'nin açıklamalarına tepki

ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee’nin “İsrail’in Orta Doğu’nun tamamını ele geçirmesinin kabul edilebilir olabileceği” yönündeki sözl..
Cennet koyu betona boğdular
Gündem

Cennet koyu betona boğdular

Taksim Gezi Parkı’nda sökülen 3-5 ağacı bahane ederek Türkiye’yi ateşe vermeye kalkışan Gezici vandallara her türlü desteği veren sözde doğa..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23