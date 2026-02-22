Spalletti bunu yapacak: Juventus'tan Galatasaray maçına özel karar!
Galatasaray mağlubiyeti sonrası İtalyan devi Juventus'tan ilginç bir karar çıktı.
Galatasaray mağlubiyeti sonrası İtalyan devi Juventus'tan ilginç bir karar çıktı.
Juventus ile Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında 25 Şubat Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. İtalyan devinde üst üste alınan kötü sonuçların ardından flaş bir gelişme yaşandı. Teknik Direktör Luciano Spalletti'nin, Galatasaray ile oynanacak mücadelede önemli bir değişikliğe gideceği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında sahasında Juventus'u 5-2 mağlup etmişti. Sarı kırmızılılar, elde ettiği sonuçla İtalya'daki rövanş mücadelesi öncesi önemli bir avantaj elde etmişti.
İki takımın bir kez daha kozlarını paylaşacağı rövanş karşılaşması ise 25 Şubat Çarşamba günü saat 23.00'te oynanacak.
Juventus'ta bir süredir eleştirilerin odağında yer alan kaleci Michele Di Gregorio, Galatasaray maçında formasını kaptırabilir.
Goal.com'da yer alan habere göre, 28 yaşındaki file bekçisinin özellikle Inter ve Como maçlarında çok bariz hatalar yaptığı belirtildi.
Kaleye gelen ilk şutlarda yapılan kurtarış sayısının da bu durumu doğruladığı kaydedildi.
Yapılan haberde; Opta verilerine göre, Juventus kalecisinin 25 denemeden 13'ünde ilk vuruşta gol yediği ve böylece sadece 12 kez golü önleyebildiği aktarıldı. Bunun yanı sıra Serie A'da başka hiçbir kalecinin, Michele Di Gregorio'dan daha kötü bir performans sergilemediği yazıldı. Bu doğrultuda çarşamba günü Galatasaray'a karşı oynanacak maçta Michele Di Gregorio'nun yedek kulübesinde olmasının muhtemel olduğu öğrenildi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23