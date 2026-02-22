Spalletti bunu yapacak: Juventus'tan Galatasaray maçına özel karar!

Yapılan haberde; Opta verilerine göre, Juventus kalecisinin 25 denemeden 13'ünde ilk vuruşta gol yediği ve böylece sadece 12 kez golü önleyebildiği aktarıldı. Bunun yanı sıra Serie A'da başka hiçbir kalecinin, Michele Di Gregorio'dan daha kötü bir performans sergilemediği yazıldı. Bu doğrultuda çarşamba günü Galatasaray'a karşı oynanacak maçta Michele Di Gregorio'nun yedek kulübesinde olmasının muhtemel olduğu öğrenildi.