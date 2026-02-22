  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem Terör kantonları kağıt gibi dağıldı: YPG/SDG/PKK için yolun sonu!
Gündem

Terör kantonları kağıt gibi dağıldı: YPG/SDG/PKK için yolun sonu!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Terör kantonları kağıt gibi dağıldı: YPG/SDG/PKK için yolun sonu!

Suriye’nin kuzeyinde sırtını ABD’ye dayayarak sözde "kanton" ve "özerklik" rüyaları gören terör örgütü YPG/SDG, Şam güçlerinin ve Ankara’nın kararlı duruşu karşısında diz çöktü. Terörün kuluçka merkezi Kamışlı’da ipler tamamen Suriye İçişleri Bakanlığı’na geçerken, örgütün hava lojistik ağı da tamamen koparıldı.

Kamışlı Havalimanı’nda terörün izi silindi

Suriye ordusunun Fırat’ın her iki yakasında yürüttüğü etkili süpürme harekatı meyvelerini verdi. Sahada ağır darbe yiyen ve nefesi kesilen terör örgütü YPG, elinde tuttuğu petrol sahaları ve havalimanlarını devretmek zorunda kaldı. Bu kapsamda kritik öneme sahip Kamışlı Havalimanı, artık tamamen Suriye devletinin kontrolüne geçti. Şam’dan yapılan açıklamada, bölgedeki güvenliğin artık resmi makamlarca sağlanacağı ilan edildi.

 

ABD "Kullan-At" taktiğini uyguladı: Teröristlerde travma!

Irak ve Afganistan’da olduğu gibi Suriye’de de müttefiklerini yarı yolda bırakan ABD, bölgedeki üslerini bir bir kapatıyor. İki ay içinde Suriye’den tamamen çekileceğini açıklayan Washington, YPG’yi kaderine terk etti. WSJ’ye (Wall Street Journal) konuşan ABD’li yetkililer "YPG tamamen dağıldı" diyerek değişen gerçeği itiraf ederken, yıllarca emperyalizme uşaklık yapan terör elebaşları ise "kullanılıp atılmanın" ezikliğini yaşıyor.

 

Ferdi katılım şartı: Birlik yok, teslimiyet var!

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından imzalanan genel af kararnamesi süreci hızlandırırken, "entegrasyon" adı altındaki silah bırakma sürecinde kurallar netleşti. Terör örgütü unsurlarının orduya birlik olarak katılmasına asla müsaade edilmeyecek. Sadece terör faaliyetine bulaşmamış olanlar, güvenlik soruşturmasının ardından ferdi olarak kabul edilecek.

 

Tuğgeneral Ziyad el-Ayiş ise süreci yönetmek üzere özel temsilci olarak atandı.

