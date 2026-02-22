  • İSTANBUL
Pakistan’dan Afganistan’a hava saldırısı: 7 terör kampı hedef alındı

Pakistan, ülkede son dönemde meydana gelen bombalı saldırıların ardından Afganistan sınırındaki terör hedeflerine yönelik hava harekatı düzenledi. Operasyonda Pakistan Talibanı (TTP) tarafından kullanıldığı belirtilen 7 stratejik nokta savaş uçakları tarafından vuruldu.

Pakistan Enformasyon Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ülkede yaşanan kanlı eylemlerin Pakistan Talibanı (TTP) tarafından düzenlendiğine dair somut kanıtlar elde edildiğini belirtti. Bu saldırılara misilleme olarak Afganistan sınır hattındaki 7 "terör kampı" Pakistan uçakları tarafından hedef alındı. Afganistan’daki yerel kaynaklar, saldırıların özellikle Paktika vilayetinin Barmal bölgesinde yoğunlaştığını doğruladı. İslamabad yönetimi, güvenliğini tehdit eden kampların imha edildiğini açıklarken, sınırın her iki tarafında güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

PAKİSTAN'IN TERÖR SORUNU

Pakistan'da silahlı saldırıların merkez üssü haline gelen Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletleri, Afganistan ile olan uzun sınır hattı nedeniyle terör gruplarının geçiş noktası olarak görülüyor. Pakistan hükümeti, TTP militanlarının Afgan topraklarını saldırı üssü olarak kullandığını savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını öne sürüyor. Bu görüş ayrılığı, iki ülke arasındaki diplomatik ve askeri gerilimi tırmandırmaya devam ediyor.

SINIRDAKİ SİLAHLI GRUPLARIN FAALİYETLERİ

Bölgede sadece TTP değil, Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) gibi ayrılıkçı gruplar da güvenlik güçlerine yönelik saldırılarını sürdürüyor. Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduğunu iddia eden bu yapılar, özellikle sınır bölgelerinde istikrarsızlığa neden oluyor. Gerçekleştirilen son hava harekatı, Pakistan’ın terörle mücadele stratejisinde sınır ötesi operasyonların daha etkin kullanılacağının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

 

