Tedesco durduramayacak... Fenerbahçe’ye temelli veda ediyor! Gideceği takım...
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Tedesco durduramayacak... Fenerbahçe’ye temelli veda ediyor! Gideceği takım...

Fenerbahçe'de bir dönem daha bitmek üzere...

#1
Foto - Tedesco durduramayacak... Fenerbahçe’ye temelli veda ediyor! Gideceği takım...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında evinde Kasımpaşa ile karşılaşacak. Kanarya, Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada kazanarak, zirveyle puanını eşitlemek istiyor. Şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertli takımda sezon sonunda ayrılacak isimler de şimdiden netleşmeye başlıyor. İşte transfer gelişmesinin detayları...

#2
Foto - Tedesco durduramayacak... Fenerbahçe’ye temelli veda ediyor! Gideceği takım...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray'ın Konyaspor'a kaybetmesi sarı-lacivertlilere zirveyle puanını eşitleme fırsatı tanıdı.

#3
Foto - Tedesco durduramayacak... Fenerbahçe’ye temelli veda ediyor! Gideceği takım...

Fotomaç'ta yer alan habere göre; bonservisi Fenerbahçe'de olan ve kiralık olarak Serie A ekibi Como'da forma giyen Diego Carlos'a talip var.

#4
Foto - Tedesco durduramayacak... Fenerbahçe’ye temelli veda ediyor! Gideceği takım...

Brezilya Serie A ekibi Palmeiras'ın 32 yaşındaki stoperi transfer etmek istediği belirtildi. Tecrübeli savunma oyuncusunun da ülkesine dönmeye sıcak baktığı vurgulandı.

#5
Foto - Tedesco durduramayacak... Fenerbahçe’ye temelli veda ediyor! Gideceği takım...

Geçen sezonun devre arasında Aston Villa'dan 11 milyon 470 bin euroya transfer edilen oyuncu, sarı-lacivertli takımda hayal kırıklığı oluşturmuştu.

#6
Foto - Tedesco durduramayacak... Fenerbahçe’ye temelli veda ediyor! Gideceği takım...

32 yaşındaki stoper, sakatlığı sebebiyle Fenerbahçe'de 5 maçta toplam 188 dakika süre alabildi.

