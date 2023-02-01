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Dünya Moskova'dan Avrupa’ya çağrı! Rusya’dan Kur’an-ı Kerim hamlesi
Dünya

Moskova'dan Avrupa’ya çağrı! Rusya’dan Kur’an-ı Kerim hamlesi

Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, İsveç’te Kur’an-ı Kerim'in yakılmasının ve benzer eylemlerin ciddi şekilde kınanması için Avrupa parlamentolarına çağrı gönderileceğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-01 13:33:00 -
Moskova'dan Avrupa’ya çağrı! Rusya’dan Kur’an-ı Kerim hamlesi

Matviyenko, Konsey toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi.

Bu tür eylemleri organize edenlerin dünyayı ateşe verdiğini ve yeni gerilim odakları yarattığını ifade eden Matviyenko, “Bu bir hakarettir, bu suçtur, etnik nefreti körüklemedir. İnsanlar, Müslümanlar için kutsal olana saldırıda bulunuyor.” dedi.

Dünyada tüm aklı başında güçlerin bu tür eylemleri sadece kınamakla kalmayıp durdurulmasını istediğini hatırlatan Matviyenko, Rusya’nın her milletten insana saygı duyan çok uluslu bir ülke olduğunu dile getirdi.

İsveç’teki eyleme tepki olarak Federasyon Konseyinin Uluslararası İlişkiler Komitesinden çalışma yapmasını isteyen Matviyenko, “Federasyon Konseyi adına Avrupa parlamentolarına bu tür eylemleri ciddi şekilde kınayan ve bu tür hakaret içeren eylemlerin önlenmesi için tüm tedbirlerin alınmasını öneren bir çağrı gönderelim.” ifadelerini kullandı.

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