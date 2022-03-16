Moskova'daki kritik görüşme sona erdi... Çavuşoğlu ve Lavrov'dan ortak açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün Moskova'da ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Yapılan ikili görüşme sonrası kameralar karşısına geçen bakanlar Ukrayna krizi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Siyasi diyaloğumuz ve Putin ve Erdoğan arasındaki diyalog bizim için çok önemli. Türkiye'deki 9. İşbirliği Konseyinin detaylarını konuştuk bugün. Türk-Rus ilişkileri genel anlamda bölgede istikrarın teşkil edilmesi açısından büyük önem taşıyor." diyerek başladığı açıklamasına şu sözlerle devam etti:

"Ticari ve ekonomik alanda çok olumlu göstergeler ve rakamları yakalayabildik. 2020 senesinde ticaret hacmimiz yüzde 57 oranında arttı 33 milyar dolara ulaştı. Daha çok potansiyel olduğuna inanıyorum.

Harekat gerekçesi

"Korona salgını ile mücadelemiz başarı ile sürdürüyoruz. Ukrayna çevresindeki durumu detaylıca ele aldık. Harekâtımız Ukrayna'nın silahsızlandırılması üzerine. Ülkedeki herkes barış içinde yaşasın istiyoruz."

Türkiye-Ermenistan ilişkileri

"Türkiye-Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesini destekliyoruz. Biz ortak çalışmalar yürütmekten memnuniyet duyuyoruz. İleride de ikili temaslarımızı artırmak niyetindeyiz."

"Zelenski-Putin görüşmesi olacak mı?" sorusuna Lavrov şu şekilde cevap verdi:

"Biz bugün bunu görüşmedik açıkçası. Cumhurbaşkanımız defalarca kez böyle bir görüşmenin yapılmasına engel olmadığını belirtti. Ancak bu görüşmek için görüşmek olamamalı. Bir takım mutabakatlar sağlanmalı. Şimdi online görüşmeler devam ediyor.

"Görüşmüş olmak için görüşmeyiz"

Ukrayna hükümeti sadece görüşmek olmuş olmak için görüşüyor. Şimdiye kadar Minsk anlaşmalarını hep reddettiler. 2019 senesinin Aralık ayında Paris'te bir toplantı oldu, vaatlerimizi yerine getireceğiz dediler ama olmadı. Biz buradan dersimizi aldık. Somut görüşmeler yapmayı tercih ediyoruz."

Putin'in Türkiye ziyareti

"Biz Rusya ve Ukrayna taraflarının tekrar görüşmesini bugün konuşmadık ancak Antalya'da bunun faydalı olacağını söylemiştik. Ukrayna tarafı daha sonra yeni bir girişimde bulunmadı ama bulunursa biz katılırız. Sayın Putin ve Erdoğan görüşmesi hakkında 9. işbirliği konseyi hazırlıkları devam ediyor."

Çavuşoğlu: Üzerimize düşeni yaptık

Lavrov'un ardından söz alan Bakan Çavuşoğlu söze "Daveti ve yaptığımız görüşmeler için sayın Lavrov'a bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bugün Antalya'dan sonra tekrar bir araya geldiğimiz için mutluyum. Ukrayna'daki krizin başından beri net bir tutum takındık. Tansiyonun düşürülmesi için üzerimize düşeni yaptık. Başından beri hem insani hem kalıcı ateşkes için çaba sarf ediyoruz." diyerek başladı.

Çavuşoğlu açıklamalarına şöyle devam etti:

"Ankara paragmatik bir yaklaşım izliyor. Son derece dengeli bir yaklaşım var. Ankara yaptırımlara karışmadı. Diplomatlarımız ve askerlerimiz ortak çabalarla Libya ve Suriye'de çatışmasızlığı sürdürmek için çaba veriyor. BMGK'nın ilgili kararları kapsamında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sıradaki Astana Zirvesi'nin Tahran'da yapılması teklif ediliyor."

"Ukrayna'da akan kan ve gözyaşının artık durması lazım. Savaşın kazananı, barışın ise kaybedeni olmaz. liderlerimiz arasında saygıya dayalı güçlü bir diyalog var. Bu diyalog sadece bizim için değil bölge içinde faydalı olduğuna inanıyoruz. Rusya'nın güven duyduğu bir ülke olarak görüşlerimizi açıklıkla ortaya koyuyoruz. Biz komşuyuz, dostuz ve doğru bildiklerimizi söylemek durumundayız."

Tahliye çalışmaları

"Türkiye olarak ciddi bir tahliye operasyonu gerçekleştirdik. 15 bin vatandaşımızı ülkemize getirdik. Bu süreçte verdiği destek için Rusya'ya teşekkür ediyoruz. Şu an önceliğimiz vatandaşlarımız ve diğer sivillerin Mariupol'dan çıkarılması. Bu konuda Lavrov'un çabaları takdire şayandır. Acilen insani ateşkese ihtiyacımız var. İnsani yardımların ayrım yapılmadan buradaki insanlara ulaştırılması gerek."

"Putin ile bir görüşme daha yapılabilir"

"Bölgedeki şartlara rağmen diplomasiye olan inancımızı asla kaybetmedik. Belarus'taki görüşmeleri destekliyoruz. Her iki tarafla da görüşen bir ülke olarak elimizden gelen katkıyı sağlıyoruz. Her yapılan görüşme karşılıklı pozisyonların anlaşılması için faydalıdır. Coğrafyamızda istikrasızlık oluşturan bir çok sorun var. Etkileri bölgesel ölçeğin ötesine geçen çok önemli bir durum var şu anda. Liderimiz sayın Putin ve Zelenksi ile birçok görüşme gerçekleştirdi. Önümüzdeki günlerde Putin ile bir görüşme daha söz konusu olabilir. Ben de meslektaşlarımla sürekli iletişim halindeyim."

"Amacımız bu yaşananlardan ders alınıp bölgenin barışı için hep beraber tekrardan çalışmak. Bu süreçte Rusya ve Ukrayna'nın bize güveni olmasaydı çabalarımızı gerçekleştiremezdik."

Bölgesel barış vurgusu

Bugün bölgedeki ve Suriye'deki gelişmeleri değerlendirdik. Libya ve Güney Kafkasya'yı konuştuk. Ermenistan ile başlattığımız bir süreç var. Rusya'nın da kolaylaştırıcı olduğu görüşmeler sürüyor. Bu diyaloğu sürdüreceğiz. Rusya ve Azerbaycan'ın bu süreci desteklediğini biliyoruz. Önce ateşkesi sağlayalım sonra çalışmalarımıza devam edeceğiz."

"Burada müzakere edilen konular var. Yakınlaşmalar var. Mutabakat sağlandığında liderler tarafından verilmesi gereken kararlar var. Bu aşamaya gelindiğinde biz böyle bir toplantıya ev sahipliği yapmak isteriz. Ukraynalılara da söyledik. Önemli olan toplantının yeri değil sonuç odaklı müzakerelerin başlaması. Kendilerini Belarus'a gitmeleri için ikna etmeye çalıştık."

"İhtiyaç kalmamasını umuyorum"

"Umarım bizim düzeyimizde bir toplantıya daha ihtiyaç kalmaz. Biz ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduk ama buna ihtiyaç kalamadan umarız 2 lider bir araya gelir. Kalıcı bir ateşkes için bir araya gelirler. Biz bu yöndeki çabalarımızı sürdüreceğiz. Buradan Ukrayna'ya gidip Kuleba ile de görüşeceğim.9. iş konseyi hazırlıkları Lavrov'un dediği gibi yapılıyor. Sayın Putin ve Lavrov'u ülkemizde ağırlamak isteriz."