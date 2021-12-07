Moskova'da saldırı! Ölüler var

Rusya'nın başkenti Moskova'nın Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Moskova'da bir kamu hizmetleri bürosunda silahlı bir kişinin ateş açması sonucu iki kişinin öldüğünü duyurdu.

Sobyanin, "Kimliği bilinmeyen bir şahsın ateş etmesi sonucu iki kişi öldü, üç kişi de yaralandı" dedi ve saldırganın gözaltına alındığını sözlerine ekledi.

Olay, kentin güneydoğusundaki hükümete ait bir merkezde meydana geldi, dedi.