Moskova’da “Rusya - İslam Dünyası” Strateji Vizyon Grubu Toplantısı

Toplantıya, Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhurbaşkanı ve Rusya-İslam Dünyası Strateji Vizyon Grubu Başkanı Rüstem Minnihanov’un yanı sıra Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Başbakan Yardımcısı Marat Husnullin ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ülkelerinin büyükelçileri katıldı.

Minnihanov, burada yaptığı konuşmada, Müslüman ülkelerle işbirliğinin genişletilmesinin, Rus dış politikasının öncelikli konularından biri olduğunu belirterek, “Bu zor dönemde uluslararası ilişkilerdeki krizin yaşandığı koşullarda Rusya Federasyonu ile İslam dünyası ülkeleri arasındaki işbirliği büyük öneme sahiptir.” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da İslam dünyası ülkeleri ile ilişkilere önem verdiklerini vurgulayarak, “Müslüman ülkelerdeki dostlarımızla birlikte Birleşmiş Milletler’in (BM) prensiplerine dayalı adil, demokratik, çok kutuplu bir dünya düzeninin oluşturulmasından yanayız” ifadesini kullandı. “Rusya-İslam Dünyası” Strateji Vizyon Grubu’nun çeşitli projeleri hayata geçirdiğine dikkati çeken Lavrov, bu grubun, Rusya ile İslam dünyası ülkeleri arasındaki ilişkilerde kilit öneme sahip olduğunun altını çizdi.