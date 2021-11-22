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Dünya Moskova’da cami isyanı
Dünya

Moskova’da cami isyanı

Moskova Merkez Camii Baş İmamı İldar Alyautdinov, 3.5 milyon Müslümanın yaşadığı Moskova’da yeterli cami ve mescit olmamasını eleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-22 21:38:00 -
Moskova’da cami isyanı

Münübe Yılmaz

Moskova Merkez Camii Baş İmamı İldar Alyautdinov, 3.5 milyon Müslümanın yaşadığı Moskova’da yeterli cami ve mescit olmamasını eleştirdi. Şehirdeki mevcut ibadet yerlerinin yeterli olmadığını, insanların metro ve alışveriş merkezlerinde namaz kılmak zorunda kaldığını ifade eden Alyautdinov, yetkililere çağrıda bulundu. Alyautdinov’un talebine olumlu cevap veren Moskova Şehir Duması, konuyu “çok önemli” olarak nitelendirirken, Moskova Şehir Duma milletvekili Valery Golovchenko ise yetkililerin toplumun hak ve özgürlüklerine uygun olarak harekete geçmesi gerektiğine işaret etti.

 

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