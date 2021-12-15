Moskova’da 28 yılın kar rekoru

Sputnik’e konuşan Fobos Hava Tahmin Merkezi Yetkilisi Yevgeniy Tişkovets, “Son 24 saatte (dün) Moskova’da bu kışın olağandışı kar yağışlarının en şiddetlisi gerçekleşti. Bundan önceki en şiddetli yağış da 7 Aralık’taydı” ifadelerini kullandı.

Tişkovets kente bir günde ay geneli için normal olan yağışın yüzde 20’sinin düştüğünü belirtti. Uzman Leonid Starkov, başkente 14 Aralık’ta 1993’ten beri ilk kez bu kadar fazla kar yağdığını da ifade etti. Kentte kar kalınlığının 22-25 cm’ye çıktığı belirtiliyor.