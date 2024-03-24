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Gündem Moskova’da 150 kişi ölmüştü… Rus savaş uçakları sabaha kadar bomba yağdırdı!
Gündem

Moskova’da 150 kişi ölmüştü… Rus savaş uçakları sabaha kadar bomba yağdırdı!

Yeniakit Publisher
2024-03-24 10:40:00 - 2024-03-24 10:44:32
Moskova’da 150 kişi ölmüştü… Rus savaş uçakları sabaha kadar bomba yağdırdı!

DEAŞ’ın Moskova’daki saldırısının ardından Rusya, teröristlerin Ukrayna ile bağlantılı olduğunu iddia etmişti. Rus savaş uçakları dün gece Lviv’e bomba yağdırdı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da Crocus City Hall adlı konser salonuna önceki akşam saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda 150 kişi hayatını kaybetti.

Moskova'da 150 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısından Ukrayna'yı sorumlu tutan Rusya, başkent Kiev ve ülkenin batısında yer alan turistik Lviv şehrini savaş uçaklarıyla vurdu. Sirenlerin çalmasıyla binlerce kişi sığınaklara inerken, Rusya'nın NATO topraklarına komşu Lviv şehrini de hedef aldığı öğrenildi.

Polonya silahlı kuvvetleri, sınıra yakın bölgelerin vurulması üzerine savaş uçaklarının alarm durumuna geçtiğini bildirdi.

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