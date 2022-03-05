Moskova yönetiminden sürpriz karar! Rusya Türkiye'yi seçmeye hazırlanıyor

IKEA, Mango ve H&M gibi önde gelen yabancı perakendecilerin Rusya operasyonlarını durdurmsı ne gibi sonuçlar doğuracak? Konuyu haberleştiren Kommersant, her şeyden önce kiracılarını yitiren alışveriş merkezlerinin yarı yarıya boşalacağını yazıyor.



Gazetenin haberine göre, Batılı perakendecilerden boşalan yeri Rus, Türk ve Çinli markaların doldurması umut edilmekte. Ancak bu değişimin ne kadar hızlı gerçekleşeceği soru işareti.



Kommersant'ın görüşüne başvurduğu Infoline-Analitiki genel direktörü Mihal Burmistrov ise çoğu yabancı perakendecinin Rus pazarını tamamen terk etmek gibi bir niyetinin olmadığı kanısında. Burmistrov'a göre, Ukrayna'da düzenlenen operasyonun nisandan önce hız kesmesi durumunda pek çok şirketin yeniden işbaşı yapma olasılığı mevcut.



Burmistrov, giden yabancıların yerini Türk ve Çinli markaların doldurabileceği düşüncesine de şüpheyle yaklaşıyor. Analiste göre, oyuncular piyasadaki çalkantı durulana dek adım atma konusunda tereddütlü davranacak.

