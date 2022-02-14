Moskova ipleri kopardı! 'Washington ile ilişkilerimiz dipte!'

ABD dün, Rusya’nın, Ukrayna'yı her an işgal edebileceğini ve NATO topraklarının ‘her karışını’ savunma taahhüdünü yineledi. Rusya, Ukrayna sınırına ­100 bini aşkın asker yığarken, herhangi bir işgal niyetini reddetti ve Batı'yı ‘histerik’ davranmakla suçladı.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, geçtiğimiz Cumartesi günü telefon görüşmesi yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasında diyalog için iletişimin var olduğunu ancak diğer yönlerden ilişkilerin gergin olduğunu söyledi.

Rus Haber ajansı RIA Novosti, Pekov’un, “İki ülkenin liderleri temas halinde ve diğer cephelerde diyalog var. Bu olumlu bir gelişme çünkü biliyorsunuz ki daha iki yıl önce diyalog yoktu, böyle bir temas da. Ancak diğer yönlere gelince, ne yazık ki ikili ilişkilerde sadece olumsuzluklardan bahsedebiliriz. Çok düşük bir seviyeye geldik. Esasen en dipte” açıklamalarını aktardı.

Rusya, Ukrayna'nın kuzey komşusu Belarus ile ortak askeri tatbikat düzenliyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Sukhoi Su-30 savaş uçaklarının Pazartesi günü Rusya ile Belarus arasındaki sınırda ortak devriyeler düzenlediğini açıkladı. İzvestiya gazetesi askeri bir kaynaktan alıntıladığı haberinde, Rusya’nın Karadeniz ve Akdeniz'e seyir ve hipersonik füzelerle donanmış bir grup gemi göndereceğini aktardı.

Karadeniz’deki Rus filosu geçtiğimiz Cumartesi günü, 30’dan fazla savaş gemisinin Moskova'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım yakınlarında tatbikata başladığını duyurdu.