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Moses'in adalesinde kısmi yırtık tespit edildi

20 Ağustos 2019 Salı 14:37
Moses'in adalesinde kısmi yırtık tespit edildi

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe'nin Süper Lig'in ilk haftasında Gazişehir Gaziantep ile oynadığı maçta sakatlanan Nijeryalı futbolcu Victor Moses'in adalesinde kısmi yırtık tespit edildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Nijeryalı futbolcunun sol üst adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği bildirildi.

Öte yandan, tedavileri devam eden Tolgay Arslan ve Serdar Aziz'in bugünkü yenilenme antrenmanında takımla çalıştığı aktarıldı.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 14:37
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  5. Victor Moses

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