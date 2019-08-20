Moses'in adalesinde kısmi yırtık tespit edildi

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe'nin Süper Lig'in ilk haftasında Gazişehir Gaziantep ile oynadığı maçta sakatlanan Nijeryalı futbolcu Victor Moses'in adalesinde kısmi yırtık tespit edildi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Nijeryalı futbolcunun sol üst adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği bildirildi. Öte yandan, tedavileri devam eden Tolgay Arslan ve Serdar Aziz'in bugünkü yenilenme antrenmanında takımla çalıştığı aktarıldı.

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