MOSDER üyeleri deprem bölgesinde yaraları sarmaya devam ediyor

Derneğin açıklamasına göre afet mağdurlarının barınma gereksinimlerine yönelik geniş kapsamlı çalışmalara devletin kontrolünde start verildi. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) 2 bin adetlik ‘Konteyner Kent’ projesinde yeni aşamaya geçildi. Projede depremzedeler için ihtiyaç duyulan eşyalar için Mobilya Sanayicileri Federasyonu’yla (MOSFED) iş birliği yapıldı. İç mobilyalar MOSDER üyelerince karşılanmaya başlandı.

Felâketin üstesinden geleceğiz

MOSDER Başkanı Mustafa Balcı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları ifade etti: “Hep birlikte ülkemizi derinden sarsan bu felâketin üstesinden geleceğiz. Depremzedelerin barınma gereksinimleriyle ilgili olarak AFAD koordinasyonunda ve MÜSİAD tarafından başlatılan ‘Konteyner Kent’ için MOSFED’le güç birliğine gidildi. Bu yolla konteynerlerin iç mobilyaları üye derneklerimiz tarafından karşılandı. Asrın felâketiyle karşılaştığımız ilk günden itibaren tüm MOSDER üyesi firmalar ayni ve nakdi olarak yardım yaptılar, yapmaya devam ediyorlar. Şu ana kadar üyelerimiz AFAD’a 2 milyon 500 bin TL yardımda bulundular. Bu rakam artarak devam ediyor. Depremzede vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için MOSDER olarak üyelerimizden gelen desteklerle seri şekilde aşacağımıza inanıyoruz. Geçtiğimiz günlerde depremden etkilenen kadim şehrimiz Hatay’a ziyarete gittim. Medeniyetler şehir olan Hatay’ı yeniden inşa etmek için sağlam zeminlere devlet ve sivil toplum kuruluşları (STK) el ele verip bölgede yaşayanların barınma ihtiyaçlarını karşılamalı.”