  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Beşiktaş'a bir kötü haber daha!
Avcı'dan İsmail'e kesik!
Morutan’ın derdi dil sıkıntısı!
Amsterdam öncesi sürpriz karar!
Spor Morutan’ın derdi dil sıkıntısı!
Spor

Morutan’ın derdi dil sıkıntısı!

Galatasaray'ın Romanya'nın FCSB takımından transfer ettiği Olimpiu Morutan'ın dil sorunu nedeniyle takıma adaptasyonda zorluk yaşadığı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-16 17:45:00 -
Morutan’ın derdi dil sıkıntısı!

Galatasaray'ın Romanya'nın FCSB takımından transfer ettiği Olimpiu Morutan'ın dil sorunu nedeniyle takıma adaptasyonda zorluk yaşadığı iddia edildi.

Sarı kırmızılıların büyük umutlarla transfer ettiği Rumen futbolcu şu ana kadar bekleneni veremedi. Fatih Terim tarafından da iki maçta da 90 dakika mücadeleyi tamamlayamadı. Özellikle Trabzonspor mücadelesinde Fatih Terim'in Morutan'ı neden devre arası çıkardığı çok tartışıldı. Bu konular konuşulurken futbolcunun ülkesi Romanya'dan flaş bir iddia geldi. Rumen gazeteci Emanuel Roşu yaptığı paylaşımda Morutan'ın dil sorunundan bahsetti. Buna göre FCSB Sportif Direktörü Mihai Stoica, ünlü gazeteciye "Morutan Galatasaray'a adapte olmakta sorun yaşıyor. Çünkü ingilizce bilmiyor" ifadelerini kullandı. Morutan şimdilik kendisi ile aynı dönemde transfer edilen vatandaşı Alexandru Cicaldau ile yalnızlığını giderirken, teknik direktör Fatih terim de genç oyuncuyu takıma ısındırmaya çaba gösteriyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay