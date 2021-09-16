Morutan’ın derdi dil sıkıntısı!

Galatasaray'ın Romanya'nın FCSB takımından transfer ettiği Olimpiu Morutan'ın dil sorunu nedeniyle takıma adaptasyonda zorluk yaşadığı iddia edildi.

Sarı kırmızılıların büyük umutlarla transfer ettiği Rumen futbolcu şu ana kadar bekleneni veremedi. Fatih Terim tarafından da iki maçta da 90 dakika mücadeleyi tamamlayamadı. Özellikle Trabzonspor mücadelesinde Fatih Terim'in Morutan'ı neden devre arası çıkardığı çok tartışıldı. Bu konular konuşulurken futbolcunun ülkesi Romanya'dan flaş bir iddia geldi. Rumen gazeteci Emanuel Roşu yaptığı paylaşımda Morutan'ın dil sorunundan bahsetti. Buna göre FCSB Sportif Direktörü Mihai Stoica, ünlü gazeteciye "Morutan Galatasaray'a adapte olmakta sorun yaşıyor. Çünkü ingilizce bilmiyor" ifadelerini kullandı. Morutan şimdilik kendisi ile aynı dönemde transfer edilen vatandaşı Alexandru Cicaldau ile yalnızlığını giderirken, teknik direktör Fatih terim de genç oyuncuyu takıma ısındırmaya çaba gösteriyor.