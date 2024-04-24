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Spor Morutan’ın aşil tendonu koptu
Spor

Morutan’ın aşil tendonu koptu

Yeniakit Publisher
2024-04-24 03:52:00 -
Morutan’ın aşil tendonu koptu

MKE Ankaragücü, Beşiktaş ile oynanan maçta sakatlanarak oyundan çıkan Olimpiu Morutan’ın aşil tendonunun koptuğunu açıkladı.

MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Beşiktaş ile karşılaşırken Morutan sakatlık yaşadı. Müsabakanın 83. dakikasında oyundan çıkan 25 yaşındaki futbolcunun sağlık durumu ile ilgili MKE Ankaragücü kulübü bilgilendirme paylaştı. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Beşiktaş JK karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Profesyonel Futbol A Takım futbolcumuz Olimpiu Morutan’ın yapılan muayenesinde sağ aşil tendonunda kopma tespit edilmiştir. Futbolcumuz en kısa süre içinde operasyon geçirecektir" denildi.

Kaynak: AA

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