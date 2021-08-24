Morutan bu gece İstanbul'da

Galatasaray Başkanı Burak Elmas’ın, geçtiğimiz günlerde MHK Yaz Semineri’nin ardından Olimpiu Morutan transferi hakkında menajerlerin oyununa gelmeyeceklerini belirtip, “Morutan transferi olmayacak! Resmi teklif yapmayacağız. Girişimimiz olmayacak” dediği Rumen futbolcu Olimpiu Morutan, bugün 23.10'da İstanbul’da olacak.

Galatasaray, Olimpiu Morutan'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Sarı-kırmızılılar ile anlaşmaya varan Rumen futbolcu, bugün 23.10'da İstanbul'da olacak.

Galatasaray, sağlık kontrollerinin ardından 22 yaşındaki orta saha ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

ELMAS NE DEMİŞTİ?

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, MHK Yaz Semineri'nin ardından birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. sarı-kırmızılıların transfer gündeminde yer alan Olimpiu Morutan'la ilgili menajerlerin fiyat yükselttiğini ima eden Elmas, transferin gerçekleşmeyeceğini söyledi.

Elmas, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Morutan ve Morutan'ın dışındaki bazı oyuncularla da menajer bazlı pazarlama stratejileri yapılıyor. Morutan'a resmi teklif yapmadık. Böyle bir görüşme olmadı. Her menajerle konuşma lisanımız var, menajerlerin oyununa gelmeyeceğiz. Morutan transferi olmayacak! Resmi teklif yapmayacağız" demişti.

MORUTAN KİMDİR?

25 Nisan 1999'da Romanya'nın Cluj Napoca kentinde doğan Olimpiu Morutan, ülkesinin kulüplerinden Uni Cluj'un alt yapısında yetişti.2016 yılında FC Botosani takımına transfer oldu.

FC Botosani formasıyla 59 maça çıkan Morutan 2 gol 5 asistlik katkıda bulundu. 1,73'lük orta saha, 2018'de 700 bin euro bonservis bedeliyle Steaua Bükreş’in yolunu tuttu.

Steaua Bükreş formasıyla etkileyici bir performans sergileyen Olimpiu Morutan 107 maçta 14 gol 30 asistlik katkıda bulundu. Orjinal mevkisi on numara pozisyonu olan Rumen oyuncu, merkez orta saha ve sağ kanat gibi pozisyonlarda da oynayabiliyor.

Romanya Milli Takım formasını U-17 ve U-19 yaş gruplarında giyen Morutan henüz A Milli Takım formasıyla resmi maça çıkamadı.