  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yıllardır 'göbeğim var' sanıyordu! Doktora gidince acı gerçeği öğrendi

"Tüm gençlerin hizmetinde olacak" denilmişti... İmamoğlu ailesinin özel maçı sonrası söküldü

Mısır Kabil'deki elçilik çalışanlarını tahliye etti

Çevik Bir'le arasındaki görüşmeyi anlattı! "Adımın geçtiği her yer..."

Temel Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül açıklaması

İkinci Afganistan vakası yaşanabilir! ABD bu konuda Türkiye'ye muhtaç

Kimlik tartışmalarına son nokta! "Polisin yapması gereken tek şey var"

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun iftirasına sert cevap

Uzman isim operasyonun perde arkasını açıkladı! "Erişilemez" dedikleri bölgede bozguna uğradılar

Bu kare az önce Afganistan'da çekildi! Onu görenler şaşırdı...Taliban bile şok oldu
ABD'de bilanço ağırlaşıyor! Son 24 saatte...
Pakistan yerli roketatar sistemini test etti
Feci kazada bir aile yok oldu
3 yaşındaki kızına alkol içirdi! Skandal görüntüyü inkar etti
Spor Morutan bu gece İstanbul'da
Spor

Morutan bu gece İstanbul'da

Galatasaray Başkanı Burak Elmas’ın, geçtiğimiz günlerde MHK Yaz Semineri’nin ardından Olimpiu Morutan transferi hakkında menajerlerin oyununa gelmeyeceklerini belirtip, “Morutan transferi olmayacak! Resmi teklif yapmayacağız. Girişimimiz olmayacak” dediği Rumen futbolcu Olimpiu Morutan, bugün 23.10'da İstanbul’da olacak.

Yeniakit Publisher
2021-08-24 16:49:00 -
Morutan bu gece İstanbul'da

Galatasaray Başkanı Burak Elmas’ın, geçtiğimiz günlerde MHK Yaz Semineri’nin ardından Olimpiu Morutan transferi hakkında menajerlerin oyununa gelmeyeceklerini belirtip, “Morutan transferi olmayacak! Resmi teklif yapmayacağız. Girişimimiz olmayacak” dediği Rumen futbolcu Olimpiu Morutan, bugün 23.10'da İstanbul’da olacak.

Galatasaray, Olimpiu Morutan'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Sarı-kırmızılılar ile anlaşmaya varan Rumen futbolcu, bugün 23.10'da İstanbul'da olacak.

Galatasaray, sağlık kontrollerinin ardından 22 yaşındaki orta saha ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

ELMAS NE DEMİŞTİ?

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, MHK Yaz Semineri'nin ardından birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. sarı-kırmızılıların transfer gündeminde yer alan Olimpiu Morutan'la ilgili menajerlerin fiyat yükselttiğini ima eden Elmas, transferin gerçekleşmeyeceğini söyledi.

Elmas, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Morutan ve Morutan'ın dışındaki bazı oyuncularla da menajer bazlı pazarlama stratejileri yapılıyor. Morutan'a resmi teklif yapmadık. Böyle bir görüşme olmadı. Her menajerle konuşma lisanımız var, menajerlerin oyununa gelmeyeceğiz. Morutan transferi olmayacak! Resmi teklif yapmayacağız" demişti.

MORUTAN KİMDİR?

25 Nisan 1999'da Romanya'nın Cluj Napoca kentinde doğan Olimpiu Morutan, ülkesinin kulüplerinden Uni Cluj'un alt yapısında yetişti.2016 yılında FC Botosani takımına transfer oldu.

FC Botosani formasıyla 59 maça çıkan Morutan 2 gol 5 asistlik katkıda bulundu. 1,73'lük orta saha, 2018'de 700 bin euro bonservis bedeliyle Steaua Bükreş’in yolunu tuttu.

Steaua Bükreş formasıyla etkileyici bir performans sergileyen Olimpiu Morutan 107 maçta 14 gol 30 asistlik katkıda bulundu. Orjinal mevkisi on numara pozisyonu olan Rumen oyuncu, merkez orta saha ve sağ kanat gibi pozisyonlarda da oynayabiliyor.

Romanya Milli Takım formasını U-17 ve U-19 yaş gruplarında giyen Morutan henüz A Milli Takım formasıyla resmi maça çıkamadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay