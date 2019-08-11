0553 313 94 23

Moro Müslümanlarının Kurban Bayramı heyecanı

Bangsamoro Özerk Bölgesi'ndeki Müslümanlar, Türkiye'den gönderilen bağışlarla Kurban Bayramı'nda bayram sofrası kurabilecek olmanın mutluluğunu yaşıyor- Türkiye'den bölge halkı için bağışlanan kurbanlıklar, İslami usullere göre kesilip ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı

11 Ağustos 2019 Pazar 13:46
Moro Müslümanlarının Kurban Bayramı heyecanı

COTABATO (AA) - KAAN BOZDOĞAN - Filipinler'deki Bangsamoro Özerk Bölgesi'nde yaşayan Moro Müslümanları, Türkiye'den gönderilen kurban hisseleriyle bayram coşkusu yaşıyor.

Moro Müslümanlarının yoğun yaşadığı Filipinlerin Mindanao Adası'ndaki Cotabato (bölgesel başkent) kentinde, Kurban Bayramı'nın ilk gününde cami, mescit ve ibadete uygun alanlarda bayram namazı kılındı. Namaz öncesi ve sonrasında dua eden cemaat, daha sonra bayramlaştı.

Yarım asrı aşkın süredir verilen özgürlük mücadelesinin ardından kazanılan özerklik sonrası ilk Kurban Bayramı'nı yaşayan Moro Müslümanları, Türkiye'den gelen sivil toplum kuruluşları ve heyetlerle de bayramlaşmanın mutluluğunu yaşadı.

Bölgede, Türkiye'den hisseler şeklinde vekalet verilerek bağışlanan kurbanlıkların kesimi İHH, Sadakataşı, Diyanet Vakfı ve Türk Kızılay gibi sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler öncülüğünde gerçekleştirildi. İslami usullere uygun şekilde kesilen kurbanlıkların etleri, pay edildikten sonra poşetlere konularak bölgedeki ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Türk heyetler, ihtiyaç sahiplerine kurban etlerinin yanı sıra giysi yardımında bulundu. Çocuklarla da bayramlaşan Türk heyetler, çoğunluğu yetimlerden oluşan çocuklara oyuncak, balon, şeker, çikolata, bisküvi ve dondurma dağıtırken, çocukların bölgesel oyunlarına ve spor müsabakalarına eşlik etti. Çocuklarla keyifli bir bayram yaşayan heyetler, kendilerine sevgi gösterisinde bulunan çocuklarla fotoğraf çektirdi.

Türkiye'de kurbanlarını bağışlayan vatandaşlara teşekkürlerini sunan Moro Müslümanları, dağıtılan kurban etleriyle bayram sofrası kurabilecek olmanın sevincini yakınlarıyla yaşadı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 13:46
  1. Bangsamoro
  2. Kurban Bayramı
  3. Moro Müslümanları
  4. Türk STK

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kontrolden çıkan otomobil yön levhasına çarptı
    1. Kontrolden çıkan otomobil yön..
    2. Haliliye’de 50 bin adet kurban atık..
    3. Anne ve bebeği trafik kazasında..
    4. Gazze'de bu sabah şehit edilen genç..
    5. Heniyye'den Aksa için direniş çağrısı
    6. Adıyaman'da otomobil devrildi: 5 yaralı
    7. RTÜK'ün denetim kararı sonrası anket..
    8. Ahırda çıkan yangın eve sıçradı
    9. Kurban pazarında gergin anlar!
    10. Büyükşehir’in ücretsiz kurban kesim..
    11. İzmir’de Kurban Bayramı
    12. Libya'da UMH'den Hafter'e "ateşkesi..
    13. Emniyet Genel Müdürü Aktaş; "100 bin..
    14. Mersin'de canlı hayvan pazarında..
    15. Otomobil dereye uçtu, 3 kişi yaralandı
    16. Leyleklerin göç yolcuğu başladı
    17. Kangal Kültürel Gastronomi Festivali
    18. GÜNCELLEME - Kümbet kazısında "Sultan..
    19. Baydilli, vatandaşlarla bayramlaştı
    20. İznik Gölü turkuaz rengiyle büyüledi
    21. Uganda’da hayırseverlerden Kurban..
    22. Gazişehir Gaziantep yeni çubuklu..
    23. Başkan Yılmaz, Mersinlilerin bayramını..
    24. Ruhani'den Keşmir çağrısı!
    25. Baş parmağını kaldıran Trump'a sert..
    26. Başkan Hürriyet’ten Çankaya turu
    27. Başkan Büyükgöz’den şehitlik ziyareti
    28. Başkan Çiftçi, personeli ile..
    29. Sivas’ta örtü yangını
    30. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    Deprem uzmanından korkutan uyarı! "Bir hafta içinde Doğu ve Batı'da depremler olacak"
    Deprem uzmanından korkutan uyarı! "Bir hafta içinde Doğu ve Batı'da depremler olacak"
    Londralı taksi şoförlerinin beyninde ne var?
    Londralı taksi şoförlerinin beyninde ne var?
    Bakanlık duyurdu! Artık Türkiye'deki tüm noterler...
    Bakanlık duyurdu! Artık Türkiye'deki tüm noterler...
    Ticari menfaat için hacı adaylarını kullanıyorlar! ABD-Alman şirketinin reklamını yaptılar
    Ticari menfaat için hacı adaylarını kullanıyorlar! ABD-Alman şirketinin reklamını yaptılar
    AK Parti, CHP’nin iddiasını yalanladı
    AK Parti, CHP’nin iddiasını yalanladı

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oluyor! İşte o 6 isim, içlerinde CHP'li de var
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oluyor! İşte o 6 isim, içlerinde CHP'li de var
    İstemsiz kas hareketlerinin türleri nelerdir?
    İstemsiz kas hareketlerinin türleri nelerdir?