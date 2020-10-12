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Ekonomi "Morhipo.com Moda Haftası" başladı
Ekonomi

"Morhipo.com Moda Haftası" başladı

Yeniakit Publisher
2020-10-12 11:56:33 -
"Morhipo.com Moda Haftası" başladı

İSTANBUL (AA) - Moda tutkunlarının heyecanla beklediği Morhipo Moda Haftası başladı.

Morhipo.com'dan yapılan açıklamaya göre, en güncel trendler, sokak stiline yön veren markalar ve modaya dair her şey kaçırılmayacak indirimler 12-16 Ekim'de Morhipo Moda Haftası'nda ilgililerini bekliyor.

Kadın giyimden ayakkabı ve çantaya, aksesuardan kozmetiğe yüzlerce dünya markası ve binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler Morhipo.com'da müşterilerle buluşuyor.

Bu haftaya özel bluzlar 19,99'dan, kazaklar 39,99'dan ve montlar 99,99'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulurken; Davidoff, Calvin Klein, Burberry ve Versace gibi pek çok dünya markası parfümde yüzde 80'e varan indirimler modanın e-ticaret adresinde yer alıyor.

Her yaştan kadının severek giydiği İpekyol ve Twist'in en beğenilen parçalarına da yüzde 90'a varan indirimler ve kargo bedava fırsatıyla sahip olunabiliyor. Şehirli kadınların vazgeçilmezi Marks&Spencer'da ise ikinci ürüne yüzde 40 indirim ve asil şıklığın adresi Yargıcı'da 600 TL ve üzeri alışverişe 150 TL indirim yine müşterileri bekliyor.

Uzun bir aradan sonra tekrar Morhipo.com müşterileriyle buluşan Banana Republic, yüzde 70'e varan indirimlere ek sepette yüzde 20 indirim fırsatıyla modaseverlerin yüzünü güldürüyor. Her tarzın mükemmel tamamlayıcısı Nine West ve Sole Sisters'ın ayakkabı ve çantalarında da yüzde 60'da varan indirimleri kaçırmamak için Morhipo.com'a uğramak gerekiyor.

16 Ekim'e kadar e-ticarette modanın kalbi, en güncel moda akımlarını ve sezonun favorilerini takip eden ve müşterilerine avantajlı fiyatların yanı sıra stil ipuçları da veren Morhipo.com'da atıyor.

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