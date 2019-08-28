0553 313 94 23

Morgda cenaze beklerken kahve pişirip içtiler

Gaziantep’te trafik kazasında hayatını kaybeden akrabalarının cesedine otopsi yapılmasını bekleyen yabancı uyruklu şahıslar, aracın bagajından çıkarttıkları malzemelerle kahve yapıp içti.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 14:19
Morgda cenaze beklerken kahve pişirip içtiler

Gaziantep’te trafik kazasında hayatını kaybeden akrabalarının cesedine otopsi yapılmasını bekleyen yabancı uyruklu şahıslar, aracın bagajından çıkarttıkları malzemelerle kahve yapıp içti. O anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.


Edinilen bilgiye göre, Gaziantep’te trafik kazasında hayatını kaybeden yabancı uyruklu şahsın cesedi, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Cesede otopsi yapılırken dışarıda bekleyen akrabaları ise aracın arkasından çıkarttıkları piknik tüpünün üzerinde kahve yaptı. Kahveyi tüpün üzerinde kaynatan şahıslar, daha sonra fincanlara doldurup toplu halde içti. Kahvelerini içen şahıslar cenazelerini alıp gitti. O anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 14:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'li elçiden Başkan Erdoğan'a güven mektubu
    1. ABD'li elçiden Başkan Erdoğan'a güven..
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD..
    3. Yediklerimiz yaşam kalitesini..
    4. Şahin’den ‘Boğazköprü’ tepkisi:..
    5. Erdoğan'dan Şule Yüksel Şenler için..
    6. PAÜ dünyaca ünlü piyano uzmanını..
    7. Afrikalı medya temsilcilerine..
    8. Edremit’te narkotik göz açtırmadı
    9. İBB’nin şirketlerine yeni atamalar
    10. Denizli’de ‘e-Belediye bilgi sistemi’..
    11. Ziraat Bankası dünyada da büyümeye..
    12. Kendisine saldıran kayınbiraderi..
    13. Fırat Kalkanı bölgesine uydu düştü
    14. Adalet Bakanı Gül, Başbakan Tatar ile..
    15. İhsan Şenocak'tan sosyal medyayı..
    16. Samsun’da 137 bin ton fındık rekoltesi..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gazeteci..
    18. Bağımlılıkla mücadele il koordinasyon..
    19. Büyükşehir’den üstyapı seferberliği
    20. 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın..
    Ali Babacan'ın hedefi belli oldu! Erdoğan detayı dikkat çekti
    Ali Babacan'ın hedefi belli oldu! Erdoğan detayı dikkat çekti
    Ahmet Davutoğlu'na çok sert sözler! 'Konuşmazsan adam değilsin'
    Ahmet Davutoğlu'na çok sert sözler! 'Konuşmazsan adam değilsin'
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog

    Günün Karikatürü

    28 Ağustos 2019
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir