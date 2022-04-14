Mor soğanı sütle karıştırıp içerseniz! Mor soğan süt karışımı faydaları

Birçok hastalığın tedavisinde kullanılan mor soğan, sütle birlikte harika etkilere neden oluyor.

En eski çağlardan beri tüketilen besinlerden biri olan soğanın beyazın yanı sıra yeşil ve mor renkleri de bulunur. İçeriğindeki sulfosid madde sayesinde mor rengini alan mor soğan antioksidan bakımından oldukça zengindir.

Mor soğanı sütle karıştırıp içerseniz ne olur?

Alternatif tıp uzmanlarının araştırmalarına göre mor soğanı süt ile kaynatılıp tüketildiğinde özellikle yüksek tansiyonu düşürmede fayda sağlar. Bunun yanı sıra vücuttaki iltihabı atar. Özellikle kadınlarda daha sık rastlanan idrar yolu enfeksiyonlarını bitirmede etkilidir. Ancak uzmanlar yine de bu tarz karışımları mutlaka bir doktora başvurarak yapılmasını tavsiye eder. Güçlü bir antioksidan özelliğe sahip olan mor soğan, üst solunum yolları hastalıklarından etkilenen boğaz ve sinüs yollarının temizlenmesini destekler. Bağışıklık sistemindeki antikorların düzensiz çalışmasını önler.

Mor soğan süt karışımı nasıl yapılır?

Mor soğanı ince ince doğrayın ve sütün içinde kaynatın. Bu sütü için ve dibinde kalan soğanları da yiyin. Ayak ve el tırnaklarınız çabuk kırılıyor ise tırnaklarınızı mor soğan suyu ile ovun

Mor soğan ve süt karışımının faydaları

Faydaları saymakla bitmeyen mor soğanı sütle karıştırın. Mor soğan ve süt karışımı; yüksek tansiyonu düşürmek için katkı sağlar.

Bunun yanı sıra vücuttaki iltihabı atar. Özellikle kadınlarda sıklıkla rastlanan idrar yolu enfeksiyonlarını bitirmeye yardımcı olur.

Güçlü bir antioksidan özelliğe sahip olan mor soğan ve süt karışımı ayrıca; üst solunum yolları hastalıklarından etkilenen boğaz ve sinüs yollarının temizlenmesini destekler. Bağışıklık sistemindeki antikorların düzensiz çalışmasını önler.

Şifa kaynağı mor soğan kullanım alanları

-Ayaklarda, ellerde, bacaklarda, karında ve göğüste şişmelere karşı soğan suyu içmek etkili bir yöntemdir. Günde 3 kez yemekten önce 1 yemek kaşığı soğan suyu için.

-Burun kanamasını durdurmak için mor soğan kullanılır. Kanı durdurmak için mor soğanı ikiye kesin ve yarısını burnun ön kısmına bağlayın.

-Soğan yumrusunu oluşturan yaprakları haşlayıp çıbanın üzerine koyun. Çıbanı olgunlaştırmak için etkili bir yöntemdir.

-İdrar yollarınızda ağrı var ise mor soğan çok etkilidir. Mor soğanı kesin hafifçe ısıtın. Ağrıyan yerin üzerine koyun. Ağrının azaldığını göreceksiniz.

-Dizanteri veya bağırsak iltihaplarını önlemek için çiğ yumurta sarısı, taze tereyağı, iyice ezilmiş kimyon tohumu ve fazla miktarda soğan suyu karıştırılıp günde üç kez birer yemek kaşığı yenilir.

-Nasırları ortadan kaldırmada etkilidir. Sirkenin içerisinde mor soğanı kaynatın ve mor soğanı nasırlı bölgeye bağlayın. Bu işlemi bir kaç kez tekrarlayın ve farkı görün.

-Bunların dışında soğanın vücuttaki zehirli maddeleri yok etme, hazmı kolaylaştırma,idrar sökücü kramp çözme gribi önleme ameliyattan sonraki hissizliği giderme gibi daha birçok etkileri de vardır.

-Bugün başta sarı mor ve kahverengi olmak üzere çok değişik soğan çeşitleri vardır. Hepsinin hastalıklara karşı tedavi özelliği hemen hemen aynıdır. Soğan bazıları tarafından kokusu sebebiyle sevilmemektedir. Ağızdaki soğan kokusunu gidermek için maydanoz veya kahve çiğnemeli elma veya bal yemelidir.

-Soğandan istenen faydayı elde edebilmek için doğru kullanılması gerekir. Mesela soğan hiçbir zaman kullanılma vaktinden önce soyulmamalı veya küçük parçalara ayrılmamalıdır. Nitekim soyulan ve kesilen soğanların hava ile temas ettiğinde ihtiva ettiği birtakım tedavi edici maddeleri kaybolmaktadır.Soğanın doğrandıktan yarım saat sonra içerisinde bazı ayrışmalar meydana geldiği tespit edilmiştir.

-Mide ekşimesine ve karın ağrılarına sebep olmaktadır. Salatalara soğan ilavesi tavsiye edilmektedir. Sos içerisindeki soğanın hazmı ise çok zordur. Soğan hiçbir zaman sarımsağın yanında yenmemelidir. Aksi takdirde bağırsaklarda mayalanma sonucunda ağrı yapar. Acı soğanların acılığını hissedip gözlerinizin yaşarmaması için çok keskin bıçakla kesilmesi gerekir.