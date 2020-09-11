C vitamini deposu olan mor lahana, yeşil lahananın bir çeşididir. Kırmızı lahana olarak da adlandırılmaktadır. Kalorisi düşük, enerjisi yüksek olan mor lahana, insan sağlığına birçok fayda sağlar. Mor lahana, C vitamini ve sülfür mineralleri bakımından doğadaki en zengin besindir. Bu sayede bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu çeşitli hastalıklara karşı korur. Ayrıca yapılan birçok araştırma, bu inanılmaz besinin kalp ve damar sağlığına birebir geldiğini göstermiştir.

Peki mor lahananın faydaları nelerdir? İşte mor lahananın sağlığa bilinmeyen faydaları...

- Güçlü bir antioksidandır. Düzenli tüketilmesi halinde mide, akciğer, deri ve kalınbağırsak kanserine yakalanma riskini düşürür.

- Yüksek K vitamini içermesiyle birlikte beyin fonksiyonlarının daha sağlıklı çalışmasını destekler. Böylece konsantre eksikliği gibi rahatsızlıkların riskini azaltır.

- Kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini en aza indirir.

- Bağırsak sağlığını korur.

- Mide ülserine karşı doğal ilaçtır.

- Boğazda oluşan balgamı sökmede oldukça etkilidir.

- Düşük kalori ve yüksek lif içermesiyle birlikte uzun süreli tokluk hissi sağlar, kilo vermeye yadımcı olur.

- Cilt sağlığına da iyi gelir. Cildin dermis tabakasındaki yenileme hücrelerini güçlendirir. Böylece akne ve sivilce oluşumunu engeller.