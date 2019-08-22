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Mor Dağı’na tırmanış

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde faaliyetler yürüten Cilo Trekking Spor Kulübü üyeleri, İran sınırında bulunan 3 bin 780 metre yükseklikteki Mor Dağı’na tırmanış gerçekleştirdi.

22 Ağustos 2019 Perşembe 17:06
Mor Dağı’na tırmanış

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde faaliyetler yürüten Cilo Trekking Spor Kulübü üyeleri, İran sınırında bulunan 3 bin 780 metre yükseklikteki Mor Dağı’na tırmanış gerçekleştirdi.


Yüksekova ilçesinde her hafta yürüyüş ve tırmanış faaliyetlerini gerçekleştiren Cilo Trekking Spor Kulübü, 10 kişilik ekip Mor Dağı’na tırmanış gerçekleştirdi. Gece dağda çadır kurarak kamp yapan ekip, ikinci günde 3 bin 780 metre yükseklikte bulunan Mor Dağı’na zirve yaptı. Cilo Trekking Spor Kulübü üyeleri, bölgede bulunan gölde de yüzmeyi ihmal etmedi.


2 gün boyunca Mor Dağı’nda bulunan doğa güzelliklerini inceleyen Cilo Trekking Spor Kulübü Başkanı Fikret Yaşar, “Mor Dağı, yörede Mur olarak bilinir. 3 bin 780 metre yüksekliği, dağcılık sporu acısından önemlidir. Ayrıca bu dağ henüz dağcılık camiasının ilgi alanına girmiş değil. Oysa fiziki yapısı, yani birkaç zirveden oluşuyor olması dağ sporları bakımından bulunmaz özelliklere sahiptir. Tanıtılması durumunda dünyanın her tarafından buraya ilgi artacaktır. Grup olarak ilk defa Mor Dağı’nın en yüksek kısmına tırmanış düzenledik. Amacımız bu dağı dağcılık camiasına tanıtmak ve yöreye turist çekmektir” dedi.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 17:06
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