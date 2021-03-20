  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Mor Çete ve ekibi meydanlara dökülecek: Topyekün mücadele çağrısı!
Gündem

Mor Çete ve ekibi meydanlara dökülecek: Topyekün mücadele çağrısı!

İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra, Mor Çete ve ekibi meydanlara inme kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-20 12:35:00 - 2021-03-20 13:19:05
Mor Çete ve ekibi meydanlara dökülecek: Topyekün mücadele çağrısı!

 Yeniakit.com.tr 

Türkiye, aile yapısını ifsad projesi İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karar, sözde kadın savunucularını kudurttu.

Sosyal medyada örgütlendiler

İlgili Resmi Gazete yayımlanmadan önce, İstanbul Sözleşmesi'nin feshedileceği tartışmaları başlamış, Mor Çete ve ekibi 'Aklınızdan bile geçirmeyin' şeklinde paylaşımlar yapmıştı. Resmi Gazete yayımlandıktan sonra ise yine Mor Çete'nin öncülüğünde 'direnme' çağrıları yapıldı.

Topyekün mücadele çağrısı

'İstanbul Sözleşmesi bizim' sloganı ile meydanlara inmeye karar verdiler. Eylemlerin Türkiye genelinde pek çok ilde yapılması planlanırken, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu tarafından şu şekilde çağrı yapıldı: "İstanbul Sözleşmesi’ni kaldıranlara karşı topyekün mücadeleye çağırıyoruz!"

Pek çok ilde buluşacaklar

Saat 17:00'da İstanbul Kadıköy Beşiktaş İskelesi'nde buluşmayı planlayan grup Ankara ve İzmir'de de meydanlara inecek.

Açıklanan iller ve saatleri şöyle:

Ankara: 17:30'da Çankaya Belediyesi önü

İzmir: 16.00'da Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önü

Eskişehir: 14:00'da Kanatlı AVM önü

Mersin: 18.00'da Kushimato

Adana: 17:00'da Atatürk Parkı

Bursa: 17:30'da Fomara Meydanı

Ordu: 12.00'da Ceren Özdemir Meydanı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Bilal Bilgin

Sayın grup başkanvekili hanımefendi bak ve gör kimler savunuyor İstanbul sözleşmesini
  • Yanıtla

alper

serefsizler inin bakalım meydanlarda ne halt yiyeceksiniz bu şerefsizlere desdek verenler de serefsizdir
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Türkiye’ye skandal tehdit: Ciddi sonuçlar olur
Dünya

Türkiye’ye skandal tehdit: Ciddi sonuçlar olur

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sánchez Amor, HDP'nin kapatılmasına yönelik açılan davaya ilişkin haddini aşan ifadeler kullandı..
Komşuda Rusya depremi!
Dünya

Komşuda Rusya depremi!

Bulgaristan'da Rusya adına casusluk yapan bazı kişiler yakalandı. 6 Bulgar vatandaşının gözaltına alındığı bildirilirken operasyonların süre..
İki isim merkeze alındı! Erdoğan'dan kritik atamalar
Gündem

İki isim merkeze alındı! Erdoğan'dan kritik atamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Türkiye'nin Singapur Cumhuriyeti Büyükelçisi Murat Lütem ve Moğolistan Büyükelçisi Muhittin ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay