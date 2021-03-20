Mor Çete ve ekibi meydanlara dökülecek: Topyekün mücadele çağrısı!

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Türkiye, aile yapısını ifsad projesi İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karar, sözde kadın savunucularını kudurttu.

Sosyal medyada örgütlendiler

İlgili Resmi Gazete yayımlanmadan önce, İstanbul Sözleşmesi'nin feshedileceği tartışmaları başlamış, Mor Çete ve ekibi 'Aklınızdan bile geçirmeyin' şeklinde paylaşımlar yapmıştı. Resmi Gazete yayımlandıktan sonra ise yine Mor Çete'nin öncülüğünde 'direnme' çağrıları yapıldı.

Topyekün mücadele çağrısı

'İstanbul Sözleşmesi bizim' sloganı ile meydanlara inmeye karar verdiler. Eylemlerin Türkiye genelinde pek çok ilde yapılması planlanırken, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu tarafından şu şekilde çağrı yapıldı: "İstanbul Sözleşmesi’ni kaldıranlara karşı topyekün mücadeleye çağırıyoruz!"

Pek çok ilde buluşacaklar

Saat 17:00'da İstanbul Kadıköy Beşiktaş İskelesi'nde buluşmayı planlayan grup Ankara ve İzmir'de de meydanlara inecek.

Açıklanan iller ve saatleri şöyle:

Ankara: 17:30'da Çankaya Belediyesi önü

İzmir: 16.00'da Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önü

Eskişehir: 14:00'da Kanatlı AVM önü

Mersin: 18.00'da Kushimato

Adana: 17:00'da Atatürk Parkı

Bursa: 17:30'da Fomara Meydanı

Ordu: 12.00'da Ceren Özdemir Meydanı