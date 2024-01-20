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Ekonomi Moody’s'ten Türk şirketleri için pozitif karar!
Ekonomi

Moody’s'ten Türk şirketleri için pozitif karar!

Yeniakit Publisher
2024-01-20 09:48:00 -
Moody’s'ten Türk şirketleri için pozitif karar!

Moody's, Türkiye'den 5 şirketin kredi notunu yükseltti, 2 şirketin teyit etti, hepsinin görünümünü "pozitif"e revize etti.

Moody's, Türkiye'den 5 şirketin kredi notunu yükseltti, 2 şirketin teyit etti, hepsinin görünümünü "pozitif"e revize etti.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'den 5 şirketin kredi notunu yükseltirken, 2 şirketin notunu teyit etti.

Moody's'den yapılan açıklamaya göre, Koç Holding, OYAK, Türk Hava Yolları, Turkcell ve Tüpraş'ın kredi notları "B3"ten "B2"ye çıkarıldı; Erdemir ve Şişecam'ın kredi notları ise "B3" olarak teyit edildi.

Moody's, 7 şirketin kredi notunun görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çıkardı.

Kredi notları ve görünüm değişimleri, Türkiye'nin kredi notu görünümünün "pozitif"e çevrilmesinin ardından geldi.

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