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Ekonomi Moody's'ten küresel enflasyon açıklaması
Ekonomi

Moody's'ten küresel enflasyon açıklaması

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's küresel enflasyonla ilgili yaptığı açıklamada artan gıda ve yakıt fiyatları ile tedarik zinciri kesintileri enflasyonist baskıları artırdığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-04-26 09:18:00 -
Moody's'ten küresel enflasyon açıklaması

Enflasyon tüm dünyanın sorunu iken kredi derecelendirme kurumları da bu konudaki araştırmalarını ve beklentilerini ortaya koyan açıklamalar yapıyor.

Enflasyon 2022'de yüksek kalacak

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, küresel enflasyonun 2022'de yüksek kalmasının, 2023'ün ikinci yarısında ise ılımlı hale gelmesinin beklendiğini bildirdi.

Açıklamada "Küresel enflasyonun 2022'de yüksek kalmasını, 2023'ün ikinci yarısında ise ılımlı hale gelmesini bekliyoruz, enflasyon riskleri yukarı yönlü." değerlendirmesinde bulunuldu.

"Enflasyon baskılarla beklenenden uzun sürecek"

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'ten yapılan açıklamada, yükselen gıda ve enerji fiyatları ile Rusya-Ukrayna savaşıyla şiddetlenen tedarik zinciri kesintilerinin etkisiyle enflasyonist baskıların daha belirgin olacağı ve beklenenden daha uzun süreceği belirtildi.

Ülkelerin kredi etkileri olumsuzlaşıyor

AA'nın haberine göre, kalıcı olarak yükselen enflasyonun, özellikle ekonomik büyümenin yavaşladığı ve faiz oranlarının yükseldiği bir dönemde ülkeler için olumsuz kredi etkilerine sahip olacağı aktarıldı.

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