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Ekonomi

Moody's'den küresel ticaret yorumu

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, küresel ticaretin 2021'de toparlanacağını ve 2021'de yüzde 9 oranında bir büyüme beklendiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-06 23:58:00 -
Moody's'den küresel ticaret yorumu

Moodys'ten yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının yeniden artmasından kaynaklanan risklerin hala yüksek olduğu ve ülkelerdeki düzensiz iyileşmelerle birlikte toparlanmayı tehdit ettiği kaydedildi.

Küresel ticaretin toparlandığı ve bu toparlanmanın bu yıl devam edeceği aktarılan açıklamada, geçen yıl yüzde 9 daralan küresel ticaretin bu yıl yüzde 7 ila yüzde 9 büyümesinin beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, ancak ticaret hacimlerinin 2022'e kadar salgın öncesi seviyelerine ulaşmayacağı vurgulandı.

Devam eden aşılamanın ve politika önlemlerinin, ekonomik toparlanmayı destekleyeceğine, imalat faaliyetlerini ve ticaret akışlarını artıracağına işaret edilen açıklamada, ancak yeni virüs türleri, vakaların yeniden artması ve yeni kısıtlama risklerinin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, jeopolitik gerilimler, yeni yaptırımlar, ihracat kontrolleri ve iç politika odaklarının ticaret müzakerelerini zorlaştıracağına dikkat çekilerek, tedarik zinciri değerlendirmelerinin stratejik sektörlerde iş planlarında değişikliklere yol açacağı aktarıldı.

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