Moody's yeni küresel ekonomi tahminini açıkladı
Koronavirüsün ekonomiye etkileri hakkında açıklamalarda bulunan Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's küresel ekonominin toparlanma belirtileri gösterdiğini açıkladı.
Dünyadaki üretim faaliyetlerinin hız kazandığını belirten Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's nisan ve mayıs aylarında zayıflayan dünya ekonomisinin yavaş yavaş toparlandığını ancak tüketim talebine bağlı olarak kademeli bir toparlanmanın beklendiğini belirtti.
Küresel ticaret anlaşmaları etkilendi
Koronavirüsün oluşturduğu riskler nedeniyle imzalanması beklenen ticari anlaşmaların geciktiğini belirten Moody's, küresel ticaret anlaşmazlıkları ve koronavirüsün tedarik zincirini tehdit ettiğini açıkladı.
Hükümetlerin koronavirüs sürecinde yerel üretim ve dağıtım sürecine geçtiğini kaydeden Moody's, salgının son tüketiciyle ulaşım ağını yerelde buluşturacağını düşünüyor.