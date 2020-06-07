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Ekonomi

Moody’s kredi notumuzu güncellemedi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin kredi notu ve not görünümüne dair güncelleme yapmadı.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 11:08:00 -
Moody’s kredi notumuzu güncellemedi

Kuruluş, söz konusu güncellemenin Rusya ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti için de söz konusu olmadığını kaydetti. Moody’s, halihazırda Türkiye’nin kredi notunu “B1”, kredi notu görünümünü ise “negatif” olarak değerlendiriyor. Üç büyük kredi derecelendirme kuruluşu arasında yer alan Fitch Ratings de, 22 Şubat’ta Türkiye’nin kredi notunu “BB-” ve görünümünü “durağan” olarak teyit etmişti. Standard&Poor’s (S&P) ise 7 Mayıs’ta Türkiye’nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunu “B+”, uzun vadeli yerel para birimi cinsinden kredi notunu ise “BB-” olarak teyit ettiğini duyurmuştu.

 

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