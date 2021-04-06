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Ekonomi Moody's Azerbaycan kararını verdi!
Ekonomi

Moody's Azerbaycan kararını verdi!

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Azerbaycan'ın kredinotunu 'Pozitife' çevirdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-06 15:17:00 - 2021-04-06 15:18:01
Moody's Azerbaycan kararını verdi!

Moody's'den yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın "Ba2" olan kredi notunun teyit edildiği, kredi notu görünümünün ise "durağandan" "pozitife" çevrildiği belirtildi.

Görünüm değişikliğinin, ülkede uygulanan politikanın etkinliğinde görülen gelişmeyi yansıttığı, bunun da ülkenin kredi profilinin direncini artırabileceği aktarılan açıklamada, para politikasında ve makro politika çerçevesinde yapılan iyileştirmelerin ülkenin dış finansman ve bankacılık sektörlerinde istikrarı artırabileceği kaydedildi.

Açıklamada, ülkenin, mali tamponlarını etkin bir şekilde kullanmasının karşıt döngüsel harcamalara olanak tanıyabileceği, hükümetin mali ve borç ölçütlerindeki bozulmayı da sınırlayabileceği belirtildi.

Azerbaycan'ın GSYH'sinin yüzde 45'i, ürün ihracatının ise yüzde 90'ının doğal gaz ve petrole dayalı olduğu hatırlatılan açıklamada, ülke ekonomisinin istikametinin, gelecek dönemde enerji sektöründeki gelişmelerle şekillenmesinin beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, ülke ekonomisinin gelecek 2-3 yıl boyunca ortalama yüzde 3 seviyesinde büyümesinin beklendiği kaydedildi.

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